Зеленський нагородив орденом Свободи посмертно двох авторів Конституції

Зеленький підписав указ про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України

Мусіяка і Сирота удостоєні однієї з найвищих державних нагород

Президент Володимир Зеленський у День Конституції нагородив орденом Свободи посмертно колишніх депутатів Верховної Ради Віктора Мусіяку та Михайла Сироту, які входили до колективу авторів Конституції. Про це повідомляється в указі №274/2021 від 28 червня.

Орден Свободи - одна з вищих державних нагород України. Станом на 28 червня 2021 року кавалерами ордену Свободи є всього 71 особа.

Окрім цього, Зеленський відзначив державними нагородами десятки інших людей, які зробили значний особистий внесок у державне будівництво, зміцнення національної безпеки, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток України, мають вагомі трудові досягнення тощо.

Нагадаємо, що Мусіяка помер 22 липня 2019 року у віці 73 років, а Сирота - 25 серпня 2008 року у віці 52 років.

В Україні 28 червня 2021 року відзначають 25-річчя Конституції. Її ухвалили через 5 років після проголошення Незалежності.

Сьогодні на урочисте засідання парламенту колишні народні депутати, правознавці, автори Конституції Степан Хмара і Віктор Шишкін одягнені у футболки з написом «Зе! вбивця Конституції».

До слова, торік 23 червня ЗМІ оприлюднили запис, де голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко начебто заявив нардепу Давиду Арахамії, що їхня колега по фракції Ірина Аллахвердієва – «баба робоча, як корабельна сосна». Записали розмову на мікрофон журналісти, які стояли поруч на брифінгу.