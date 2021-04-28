Голова «Слуги народу» пояснив, у чому полягає цінність Арахамії та Тищенка

«До Миколи є питання, зокрема щодо його «авторського» сприйняття локдауну», – Корнієнко

Голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді та очільник політради Давид Арахамія є переговорником високогого класу, а народний депутат Микола Тищенко підходить для завдань, де потрібна енергія. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко.

Корнієнко пояснив, чому саме Арахамія без жодного політичного досвіду став такою незамінною фігурою.

«Те, що він є головою фракції та політради – цілком логічно, ми все хочемо звести до купи. У нас є дві іпостасі – парламентська фракція й партія з низовими структурами. Якщо ви опитаєте якихось зовнішніх спостерігачів про те, з ким у них асоціюється партія «Слуга народу», то, напевно, почуєте прізвища Зеленського, Арахамії, Корнієнка… Давід – фронтмен партії, і тут нема якихось розбіжностей», – сказав він.

Корнієнко вважає Арахамію переговорником високого класу: «У політиці такі люди потрібні завжди, бо домовитись із ким завгодно про що завгодно в нашій справі дуже важливо».

Також Корнієнко пояснив, навіщо у партії тримають кума голови Офісу президента Андрія Єрмака Миколу Тищенка.

«Я навіть не впевнений, що вони спілкуються так часто, як раніше, у силу зайнятості Андрія Борисовича. Зрозуміло, що до Миколи є питання, зокрема, щодо його «авторського» сприйняття локдауну та всього іншого. Я б не казав про незамінність Тищенка, але він готовий брати на себе певні ділянки роботи, які є складними для інших», – сказав Корнієнко.

За його словами, Тищенко – людина, яка підходить для завдань, де потрібна енергія, аби розворушити те, що застоялося.

«На київських виборах, де відбувалася справжня «Гра престолів», йому було складно, бо така пряма робота в таких умовах не завжди є ефективною. Насправді, не тільки ж Микола, але і я сам потрапляв у медіаскандали. Щоби їх потім не «вигрібати», треба просто в них не потрапляти», – сказав Корнієнко.

Раніше стало відомо, що Тищенко влаштував вечірку в готелі на Подолі під час локдауну. Українців обурила така поведінка народного депутата.

Арахамія вважає, що Тищенко може спокутувати свою провину за веречінку в локдаун покупкою дронів для Збройних сил України.

Читайте також інтерв'ю: Олександр Корнієнко: Я не бачу структурованої опозиції в країні