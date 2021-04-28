  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Голова «Слуги народу» пояснив, у чому полягає цінність Арахамії та Тищенка

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Арахамія та Тищенко без жодного політичного досвіду стали незамінними фігурами для&nbsp;&laquo;Слуги народу&raquo; - Голова «Слуги народу» пояснив, у чому полягає цінність Арахамії та Тищенка
    Арахамія та Тищенко без жодного політичного досвіду стали незамінними фігурами для «Слуги народу»
    Колаж 24 каналу

    «До Миколи є питання, зокрема щодо його «авторського» сприйняття локдауну», – Корнієнко

    Голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді та очільник політради Давид Арахамія є переговорником високогого класу, а народний депутат Микола Тищенко підходить для завдань, де потрібна енергія. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко.

    Корнієнко пояснив, чому саме Арахамія без жодного політичного досвіду став такою незамінною фігурою.

    «Те, що він є головою фракції та політради – цілком логічно, ми все хочемо звести до купи. У нас є дві іпостасі – парламентська фракція й партія з низовими структурами. Якщо ви опитаєте якихось зовнішніх спостерігачів про те, з ким у них асоціюється партія «Слуга народу», то, напевно, почуєте прізвища Зеленського, Арахамії, Корнієнка… Давід – фронтмен партії, і тут нема якихось розбіжностей», – сказав він.

    Корнієнко вважає Арахамію переговорником високого класу: «У політиці такі люди потрібні завжди, бо домовитись із ким завгодно про що завгодно в нашій справі дуже важливо».

    Також Корнієнко пояснив, навіщо у партії тримають кума голови Офісу президента Андрія Єрмака Миколу Тищенка.

    «Я навіть не впевнений, що вони спілкуються так часто, як раніше, у силу зайнятості Андрія Борисовича. Зрозуміло, що до Миколи є питання, зокрема, щодо його «авторського» сприйняття локдауну та всього іншого. Я б не казав про незамінність Тищенка, але він готовий брати на себе певні ділянки роботи, які є складними для інших», – сказав Корнієнко.

    За його словами, Тищенко – людина, яка підходить для завдань, де потрібна енергія, аби розворушити те, що застоялося.

    «На київських виборах, де відбувалася справжня «Гра престолів», йому було складно, бо така пряма робота в таких умовах не завжди є ефективною. Насправді, не тільки ж Микола, але і я сам потрапляв у медіаскандали. Щоби їх потім не «вигрібати», треба просто в них не потрапляти», – сказав Корнієнко.

    Раніше стало відомо, що Тищенко влаштував вечірку в готелі на Подолі під час локдауну. Українців обурила така поведінка народного депутата.

    Арахамія вважає, що Тищенко може спокутувати свою провину за веречінку в локдаун покупкою дронів для Збройних сил України.

    Читайте також інтерв'ю: Олександр Корнієнко: Я не бачу структурованої опозиції в країні
    Теги: депутат партії Володимир Зеленський партія Слуга народу робота Давид Арахамія Олександр Корнієнко Микола Тищенко фракція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies