«Зе – вбивця Конституції». Зеленського в Раді зустріли протестом (фото)

Автори Конституції Степан Хмара і Віктор Шишкін влаштували акцію протесту в парламенті

Сьогодні, 28 червня, під час урочистого засідання Верховної Ради з нагоди 25-ї річниці Конституції стався інцидент.

На святкове засідання парламенту прийшли колишні народні депутати, президенти України, судді, члени уряду та інші запрошені гості. Усі в урочистому вбранні, багато присутніх у вишиванках.

Проте колишні народні депутати, правознавці, автори Конституції Степан Хмара і Віктор Шишкін одягнені у футболки з написом «Зе! вбивця Конституції».

Під час виступу в Раді президента України Володимира Зеленського на знак протесту проти дій глави держави та його команди Хмара і Шишкін стояли, привертаючи увагу до напису на своїх футболках.

Степан Хмара та Віктор Шишкін влаштували акцію протесту у Верховній Раді. Фото: скріншот із відео

Як повідомлялося, 28 червня Верховна Рада України зібралась на урочисте засідання з нагоди 25-річчя Конституції України.

28 червня в Україні відзначається День Конституції. Цього дня 1996 року вночі Верховна Рада України затвердила Основний Закон держави.

Голосування за нього стало можливим завдяки компромісу між різними, впливовими тоді, силами на політичному Олімпі країни.

Прийняття однакових для усіх правил гри у вигляді Конституції, без перебільшення, було величезним досягненням, що вивело Україну з політичної кризи 1994-1996 років.