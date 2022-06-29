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    Політика

    Зеленський назвав хворобу, яка косить кремлівську верхівку

    Володимир Зеленський поставив діагноз кремлівській верхівці - Зеленський назвав хворобу, яка косить кремлівську верхівку
    Володимир Зеленський поставив діагноз кремлівській верхівці
    фото: Офіс президента

    «Вся Кремлівська верхівка хворіє на ненависть в Україні»

    Президент України Володимир Зеленський прокоментував чутки про захворювання лідера Росії Володимира Путіна. Про це глава Української держави сказав у інтерв’ю NBC.

    «Я не знаю, на що конкретно хворіє Володимир Путін. Але я знаю, що вся Кремлівська верхівка хворіє на ненависть в Україні. Вони хворіють на зневагу як до міжнародного права, так і до життя окремої людини», – сказав Зеленський у відповідь на запитання журналіста щодо хвороби Путіна.

    Як відомо, інформація про здоров’я російського диктатора є закритою. Однак час від часу у ЗМІ виринають розслідування щодо лікарів, які обслуговують Путіна та його імовірних діагнозів. Як свідчить розслідування видання «Проект», за останні 10 років хазяїн Кремля кілька разів таємниче зникав з публічного простору. Журналісти пов’язують ці зникнення з необхідність проходити різні медичні процедури. Розслідування показало, що у ті дні, коли Путін «зникав», біля його державної резиденції чи інших об’єктів, де міг перебувати президент Росії, з’являлися нібито у відрядження ті чи інші лікарі. Такі ж «відрядження» повноцінного лікарського пулу відбувалися і під час різних візитів та зустрічей Володимира Путіна.

    За допомогою сайту держзакупівель розслідувачі виявили, які саме лікарі супроводжували хазяїна Кремля в ті чи інші періоди його життя за останні роки. Серед тих медиків, які постійно перебували поруч із президентом Росії, найчастіше його супроводжували три спеціалісти – два отоларингологи та хірург-онколог. Зокрема, йдеться про онколога Євгена Селіванова, який спеціалізується раку щитовидної залози.

    Нагадаємо, раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що російський президент Володимир Путін начебто після складної операції впав у кому.

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    Теги: росія окупанти війна путін Володимир Зеленський Україна президент хвороби окупація #stoprussia
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    Зеленський назвав хворобу, яка косить кремлівську верхівку