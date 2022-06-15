Путін у комі? Що відомо про хвороби диктатора та як відреагували українці

ЗМІ повідомляють, що російський президент впав у кому після невдалої операції

Українці бурхливо відреагували на інформацію ЗМІ про те, що російський президент Володимир Путін набечто після складної операції впав у кому. Хтось «схрестив пальці», хтось відреагував дотепним мемом, а хтось висловив свій скепсис щодо новини, припускаючи, що за цією інформацією стоять спецслужби РФ.

Як відомо, видання Obozrevatel увечері 14 червня з посиланням на свої джерела у розвідці оприлюднило новину, що президент країни-агресора Володимир Путін нібито після невдалої операції впав у кому. Зазначається, що у диктатора була ракова пухлина, видалення якої могло викликати серйозні наслідки для його здоров'я.

Видання зазначає, що зараз президент РФ нібито перебуває в реанімації, де його життєдіяльність підтримують за допомогою систем штучного життєзабезпечення. За наявними даними, у Путіна проявилися всі ознаки пригнічення рефлексів стовбура головного мозку, його організм не реагує на біль.

«Глава РФ перебуває в стані деструктивної коми», – повідомляє видання.

Крім того, як припускає видання, оточення диктатора, вирішило приховати інформацію про стан Путіна.

«Вони планують тримати всіх в невіданні, поки Кремль не визначить, хто стане наступником президента РФ. До тих пір на публіці замість російського лідера буде з'являтися його двійник, що дозволить створювати потрібну картинку для медіа», – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, як свідчить інформація пресслужби російського президента, востаннє Путін з’являвся на людях 12 червня – це було вручення державних нагород. До того – Путін зустрічався з президентом Туркменістану 10 червня, а 9 червня – побував на зустрічі з молодими підприємцями, інженерами і науковцями.

Також на користь версії про «кому Путіна» може свідчити зміна формат участі російського президента у щорічному Петербурзькому міжнародному економічному форумі. Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що цього року очільник Кремля обмежить контакти з іноземними учасниками заходу. Зокрема, організатори скасували традиційну зустріч Путіна із керівництвом міжнародних компаній – міжнародних інвесторів. Пєсков підтвердив, що такої зустрічі цьогоріч не буде. Максимум, на що іноземці, які приїдуть до Санкт-Петербурга, можуть розраховувати – це якісь окремі зустрічі, які Кремль поки що «не виключає», але й не гарантує.

Також Путін відмовився від іншого традиційного заходу – зустрічі із головними редакторами міжнародних інформаційних агентств. Натомість, як запевнив Пєсков, хазяїн Кремля зустрінеться із вітчизняними медіа пропагандистами, які працюють на окупованих територіях України.

Інформація про здоров’я російського диктатора є закритою. Однак час від часу у ЗМІ виринають розслідування щодо лікарів, які обслуговують Путіна та його імовірних діагнозів. Як свідчить розслідування видання «Проект», за останні 10 років хазяїн Кремля кілька разів таємниче зникав з публічного простору. Журналісти пов’язують ці зникнення з необхідність проходити різні медичні процедури. Розслідування показало, що у ті дні, коли Путін «зникав», біля його державної резиденції чи інших об’єктів, де міг перебувати президент Росії, з’являлися нібито у відрядження ті чи інші лікарі. Такі ж «відрядження» повноцінного лікарського пулу відбувалися і під час різних візитів та зустрічей Володимира Путіна.

листопад 2012 – скасовано відрядження та далекі перельоти президента, частина показаних Кремлем зустрічей Путіна виявляються «консервами» (старими, заздалегідь записаними відео зустрічей із чиновниками – ред.);

5-15 березня 2015 – Путін не з'являється на публіці, всі зустрічі виявляються «консервами»;

9-16 серпня 2017 – президент Росії разом із журналістами відвідує Абхазію та Сочі, а потім тиждень Кремль публікує одні «консерви»;

лютий 2018 – у розпал виборчої кампанії президент скасовує публічні заходи. Прессекретар Дмитро Пєсков визнає, що глава держави «застудився»;

13-29 вересня 2021 – Путін йде на «самоізоляцію», всі заходи відбуваються з відеозв'язку.

За допомогою сайту держзакупівель розслідувачі виявили, які саме лікарі супроводжували хазяїна Кремля в ті чи інші періоди його життя за останні роки. Серед тих медиків, які постійно перебували поруч із президентом Росії, найчастіше його супроводжували три спеціалісти – два отоларингологи та хірург-онколог. Зокрема, йдеться про онколога Євгена Селіванова, який спеціалізується раку щитовидної залози.

Дуже важливим для Путіна, судячи із кількості візитів до президента Росії, є отоларинголог Олексій Щеглов. Він, як і Селіванов, також є хірургом, тема його дисертації – «Ендоскопічна хірургія верхньощелепних пазух через мінідоступ». Отоларинголог Щеглов є одним із найбільш наближених до президента Росії персонажів. Крім того, батька отоларинголога, Миколу Щеглова, навіть включили до виборчого списку путінської партії «Єдиної Росії», він став депутатом Держдуми.

Причина перебування Володимира Путіна під спостереженням отоларингологів, на думку ізраїльського лікаря Михайла Фремдермана, дуже проста: «Лор – це той лікар, який, серед іншого, може першим виявити проблеми із щитовидною залозою, зокрема онкологічні. Тоді підключаються хірург та онколог».

Нагадаємо, російський історик, дослідник сталінського режиму, який емігрував до Німеччини наприкінці 90-х, Дмитро Хмельницький у інтерв'ю «Главкому» висловив думку, що зміна влади у Росії може відбутися лише у зв’язку зі смертю президента країни Володимира Путіна. Однак, на його думку, після смерті Путіна «почнеться найсмішніше», адже механізму передачі влади у Росії немає.

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