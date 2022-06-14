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    Думки вголос

    Геополітичний гопнік. Світ починає розуміти суть Росії

    • Віктор Андрусів

      радник Міністра внутрішніх справ України

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    Путін змушує світ бути проти себе - Геополітичний гопнік. Світ починає розуміти суть Росії
    Путін змушує світ бути проти себе
    фото з відкритих джерел

    Росія в усьому є віддзеркаленням Заходу

    Росіяни звикли вважати, що світ створює загрозу для їхньої ідентичності. Для них популярною базою ідентичності є те, що їх хтось боїться. Саме через такі зовнішні конфлікти росіяни самостверджуються. Вони не пояснюють свою сутність тим, що в них стародавня нація, нація нобелівських лауреатів. Для них ближча модель поведінки дикунів: от ви нас боїтеся, бо ми рускіє, або ми рускіє, бо ми на вас наплювали.

    Вони не усвідомлюють, що це лише елемент їхньої нерозвинутості, а не ідентичність.

    У культурному світовому середовищі росіяни наче гопніки. Конфлікт України з росією теж почався з того, що вони вирішили анексувати нашу територію й просто сказали це наше, ми його забираєм. Така бикувата поведінка у них неконтрольована. Але їм треба так себе поводити, бо тільки так вони відчувають себе росіянами.

    Росія в усьому є віддзеркаленням Заходу, а сам Путін змушує світ бути проти себе. Порушивши всі можливі звичаї та закони, встановлені між цивілізованими народами, путін і росія втратили свій образ глобальної суперсили.

    Джерело: телеграм-канал Віктора Андрусіва

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна путін Україна окупація #stoprussia
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    Геополітичний гопнік. Світ починає розуміти суть Росії