За рік президенства Зеленський розхитав стратегічне партнерство України із США, – депутатка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Геращенко застерегла владу від втягування у спецоперації проти стратегічного партнерства України та США

Рік президенства Володимира Зеленського завершується невтішними підсумками у міжнародній політиці

Про це в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» на каналі «Україна» заявила співголова фракції «Європейська Солідарність» Ірина Геращенко. Вона зауважила, що ініціатива Зеленського щодо подвійного зромадянства загрожує легалізацією російських паспортів, які масово роздає Кремль на окупованих територіях ОРДЛО. Тому «Європейська Солідарність» категорично наполягає на відкликанні цього небезпечного законопроекту.

«Цього тижня опозиція зупинила законопроект Зеленського про громадянство, яким по суті, якби він був проголосований, були легалізовані, в тому числі, російські паспорти. Наша фракція підняла питання неприпустимості ставити цей законопроєкт в порядок денний, і це підтримала фракція «Голос», – нагадала Геращенко.

Вона зазначила, що за рік президенства Зеленського, згідно довідки Міністерства оборони, загинуло більше 100 українських воїнів.

«Винен в цих смертях Путін. Це очевидно. Але президент Зеленський, коли говорив, що він не здасть жодного метру української території, на жаль, через в тому числі відведення військ на трьох ділянках, сформував так звану «сіру зону», де сьогодні вбивають українських солдатів і відбуваються провокації», – переконана Ірина Геращенко.

Співголова «Європейської Солідарності» також застерегла владу від втягування у спецоперації проти стратегічного партнерства України та США.

«Президент Зеленський рік тому обіцяв, що він зробить все, аби був розширений Нормандський формат – за рахунок США і Великої Британії. Сьогодні ми бачимо, що партія влади втягується в ганебну історію, коли нас сварять з нашим стратегічним партнером, і ми можемо втратити двопартійну підтримку США. Хто тоді захоче розширяти нормадський формат? За рік президенства Зеленського ми втратили спецпредставника США Курта Волкера, і нового не призначено», – зауважила Ірина Геращенко.

«Коли ми працювали – була «дорожня карта», головне – це безпековий блок, потім йшов гуманітарний, а потім – політичний. Сьогодні ми не чуємо про «дорожню карту». Вона заміняється формулою Штайнмаєра, коли Україна бере на себе додаткові вимоги по політичному блоку. Добре, що завдяки «Європейській Солідарності», «Голосу» історію з «консультативною радою» було зупинено, але ключевий підсумок року Зеленського в зовнішній політиці – відмова від формули «Нічого без України про Україну», – резюмує Геращенко.

Читайте також: