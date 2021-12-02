Зеленський обговорив із Трюдо безпеку, вільну торгівлю та спрощення віз
Зеленський провів телефонні переговори з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо
Про це Зеленський написав у Твіттері.
«Канада не лише однією з перших підтримала незалежність України 30 років тому, а й відтоді продовжує робити це щодня – словами й діями. Подякував за це Джастіну Трюдо», – заявив Зеленський.
Він зазначив, що з Трюдо обговорили безпеку, Covid-19, можливості розширення зони вільної торгівлі й спрощення візового режиму.
Канада не лише однією з перших підтримала незалежність України 30 років тому, а й відтоді продовжує робити це щодня – словами й діями. Подякував за це @JustinTrudeau. Принагідно обговорили безпеку, #COVID19, можливості розширення зони вільної торгівлі й спрощення візового режиму.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 2, 2021
До слова,президент України Володимир Зеленський провів переговори з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.