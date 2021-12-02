Зеленський обговорив із Трюдо безпеку, вільну торгівлю та спрощення віз

на полях екологічного саміту в Глазго, 1 листопада 2021

Зеленський та Трюдо провели зустріч на полях екологічного саміту в Глазго, 1 листопада 2021

Зеленський провів телефонні переговори з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо

Президент Володимир Зеленський заявив, що Канада продовжує щодня підтримувати незалежність України.Про це Зеленський написав у Твіттері.

«Канада не лише однією з перших підтримала незалежність України 30 років тому, а й відтоді продовжує робити це щодня – словами й діями. Подякував за це Джастіну Трюдо», – заявив Зеленський.

Він зазначив, що з Трюдо обговорили безпеку, Covid-19, можливості розширення зони вільної торгівлі й спрощення візового режиму.

Канада не лише однією з перших підтримала незалежність України 30 років тому, а й відтоді продовжує робити це щодня – словами й діями. Подякував за це @JustinTrudeau. Принагідно обговорили безпеку, #COVID19, можливості розширення зони вільної торгівлі й спрощення візового режиму. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 2, 2021

До слова,президент України Володимир Зеленський провів переговори з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.