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    Зеленський обговорив із Трюдо безпеку, вільну торгівлю та спрощення віз

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    Зеленський та Трюдо провели зустріч&nbsp;на полях екологічного саміту в Глазго, 1 листопада 2021 - Зеленський обговорив із Трюдо безпеку, вільну торгівлю та спрощення віз
    Зеленський та Трюдо провели зустріч на полях екологічного саміту в Глазго, 1 листопада 2021
    фото: Володимир Зеленський

    Зеленський провів телефонні переговори з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо

    Президент Володимир Зеленський заявив, що Канада продовжує щодня підтримувати незалежність України.
    Про це Зеленський написав у Твіттері.

    «Канада не лише однією з перших підтримала незалежність України 30 років тому, а й відтоді продовжує робити це щодня – словами й діями. Подякував за це Джастіну Трюдо», – заявив Зеленський.

    Він зазначив, що з Трюдо обговорили безпеку, Covid-19, можливості розширення зони вільної торгівлі й спрощення візового режиму.

    До слова,президент України Володимир Зеленський провів переговори з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

    Теги: Канада Джастін Трюдо Володимир Зеленський президент
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    Зеленський обговорив із Трюдо безпеку, вільну торгівлю та спрощення віз