Арахамія вигадав «держпереворот Зеленського» – Москаль

Москаль стверджує, що Арахамія, начебто, призначений «смотрящим» за поліграфкомбінатом «Україна» від «Слуг народу»

Історію з «держпереворотом» Москаль назвав «фейком від початку до кінця»

Історію про так званий «державний переворот 1 грудня» вигадав лідер «Слуг Народу» Давид Арахамія разом зі своїм бізнес-партнером Юрієм Сидоренко, який знаходиться в розшуку США.

Про це заявив генерал міліції, колишній голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль. Варто зазначити, що вперше таку версію подій Москаль озвучив в інтерв'ю «Главкому».

«Все це організував Арахамія, який розказує, що через декілька днів СБУ дасть якийсь там великі результати. Він, начебто, призначений «смотрящим» за поліграфкомбінатом «Україна» від «Слуг народу». І є другий «смотрящий», такий-собі Сидоренко, який живе у Дубаї і знаходиться у федеральному розшуку США. Визрів у них такий план – Сидоренко, мочить своїх конкурентів, а Арахамія з цього видає плюс державного «перевороту» для Зеленського», – заявив Москаль в ефірі телеканалу «Україна24».

Загалом історію з «держпереворотом» Москаль назвав «фейком від початку до кінця».

«У ФСБ Російської Федерації такого оперативного працівника, як Лаптєв немає. Ну може десь в архіві двірником може бути.. Це все абсолютний фейк», – додав Москаль.

Нагадаємо, 27 листопада президент Володимир Зеленський на прес-конференції заявив про підготовку «державного перевороту» на 1 грудня. Пізніше журналіст «Радіо Свобода» Крістофер Міллер опублікував аудіозапис, начебто на підставі якого президента зробив свою заявку. На ньому фігурували три «відставних міліціонера» і «агент ФСБ» в Криму.

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