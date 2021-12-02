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    Арахамія вигадав «держпереворот Зеленського» – Москаль

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    Москаль стверджує, що Арахамія, начебто, призначений &laquo;смотрящим&raquo; за поліграфкомбінатом &laquo;Україна&raquo; від &laquo;Слуг народу&raquo; - Арахамія вигадав «держпереворот Зеленського» – Москаль
    Москаль стверджує, що Арахамія, начебто, призначений «смотрящим» за поліграфкомбінатом «Україна» від «Слуг народу»

    Історію з «держпереворотом» Москаль назвав «фейком від початку до кінця»

    Історію про так званий «державний переворот 1 грудня» вигадав лідер «Слуг Народу» Давид Арахамія разом зі своїм бізнес-партнером Юрієм Сидоренко, який знаходиться в розшуку США.

    Про це заявив генерал міліції, колишній голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль. Варто зазначити, що вперше таку версію подій Москаль озвучив в інтерв'ю «Главкому».

    «Все це організував Арахамія, який розказує, що через декілька днів СБУ дасть якийсь там великі результати. Він, начебто, призначений «смотрящим» за поліграфкомбінатом «Україна» від «Слуг народу». І є другий «смотрящий», такий-собі Сидоренко, який живе у Дубаї і знаходиться у федеральному розшуку США. Визрів у них такий план – Сидоренко, мочить своїх конкурентів, а Арахамія з цього видає плюс державного «перевороту» для Зеленського», – заявив Москаль в ефірі телеканалу «Україна24».

    Загалом історію з «держпереворотом» Москаль назвав «фейком від початку до кінця».

    «У ФСБ Російської Федерації такого оперативного працівника, як Лаптєв немає. Ну може десь в архіві двірником може бути.. Це все абсолютний фейк», – додав Москаль.

    Нагадаємо, 27 листопада президент Володимир Зеленський на прес-конференції заявив про підготовку «державного перевороту» на 1 грудня. Пізніше журналіст «Радіо Свобода» Крістофер Міллер опублікував аудіозапис, начебто на підставі якого президента зробив свою заявку. На ньому фігурували три «відставних міліціонера» і «агент ФСБ» в Криму.

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    Теги: Геннадій Москаль переворот Володимир Зеленський Давид Арахамія
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    Арахамія вигадав «держпереворот Зеленського» – Москаль