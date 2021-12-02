«І тут Остапа понесло». Порошенко оцінив реальність обіцянок Зеленського

За словами Порошенка, влада живе в примарному мареві ілюзій

П’ятий президент, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко жорстко розкритикував проєкт Державного бюджету на наступний рік. Він зауважив, що у документі «слуги» не передбачили грошей для тих масштабних обіцянок, які щедро роздав Володимир Зеленський у своєму посланні до Верховної Ради, інформує пресслужба «Євросолідарності».

«І тут Остапа понесло. Він відчув прилив нових сил і шахматних ідей». Так би класик сказав про вчорашній день. Якщо користатися народною мудрістю, то як ступнув, так і брехнув. Послання обіцяв, неначе в нього перший день президентства, а вже завершується третій рік і треба тримати звіт. В бюджеті немає і сліду того, про що він говорив вчора. Ні витрат на економічні паспорти українців, ні 30 мільярдів на «велику термо-модернізацію», – констатує Порошенко.

«Таке враження, що ми живемо в різних країнах. Народ живе в умовах низької вакцинації, рекордної смертності, в умовах недофінансування Державного оборонного замовлення, неіндексації пенсій, неіндексації зарплат. А влада живе в примарному мареві ілюзій», – зауважує лідер «Європейської солідарності».

Порошенко наголосив, що міжнародні фінансові інституції вже переглянули прогноз ВВП України у бік зниження.

«На екваторі ніхто не сподівається на диво. Але ставимо лише найголовніші вимоги, щоб захистити людей. Перше – субсидії. Нам треба захистити місцеві громади, компенсувати і врятувати місцеве самоврядування і дати субсидії людям за простою формулою», – говорить Порошенко.

«Треба хоча б виконувати закон про поетапне збільшення зарплат вчителів. Хоча б компенсувати індексацію», – говорить Порошенко.

«Перелопатьте проєкт, але при свічках не знайдете, де ж там збільшення платні медикам, де 300% тим, хто працює з ковідними хворими. І якщо уряд хоче виконати обіцянку Зеленського – треба додати ще 50 мільярдів», – зауважив Порошенко.

«23 мільярди – і ми це вимагаємо – треба додати пенсіонерам на індексацію», – наголошує лідер партії.

Він обурився, що сторожем у супермаркеті можна заробити більше, ніж воїном, який боронить країну. «Тим більше, що 14 жовтня обіцяли підвищення. Три роки не підвищували. Саме зараз час виконати зобов’язання. Вимагаємо це зробити негайно», – закликав Порошенко.

До слова, міністр Ткаченко передумав йти у відставку і похвалився бюджетом на наступний рік.

Як відомо, 2 грудня Рада ухвалила держбюджет на 2022 рік.

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