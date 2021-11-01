Зеленський і Трюдо обговорили спрощення поїздок до Канади для українців

Зеленський та Трюдо обговорили спрощення умов поїздок українців до Канади

Зустріч лідерів пройшла на полях екологічного саміту в Глазго

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Про це повідомляється на Twitter-сторінці українського президента.

Зустріч політиків пройшла на полях екологічного саміту в Глазго.

Під час зустрічі Зеленський і Трюдо обговорили спрощення поїздок до Канади для громадян України. Також лідери оцінили дію Угоди про вільну торгівлю між країнами.

Зеленський подякував прем'єр-міністру Канади за незмінну підтримку України в питаннях вступу до Євросоюзу і НАТО.

Під час зустрічі на @COP26 подякував @JustinTrudeau за незмінну підтримку з боку , наших євроінтеграційних прагнень і набуття членства в НАТО. Позитивно оцінили дію Угоди про вільну торгівлю. Обговорили спрощення поїздок до Канади для громадян України. pic.twitter.com/Rce7ssfFzo — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 1, 2021

Як відомо, правляча ліберальна партія Трюдо перемогла на парламентських виборах, які відбулися 20 вересня.

Дострокові вибори до парламенту Канади були оголошені прем'єром Трюдо 15 серпня з метою отримати «мандат довіри» від канадського суспільства щодо боротьби з пандемією коронавірусу.

Джастін Трюдо обіймає посаду прем'єра Канади з 2015 року, але останні два роки ліберальна партія не мала монобільшості у парламенті, тож уряду доводилося шукати підтримки опозиційних партій під час голосування за законопроєкти.