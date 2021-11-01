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    Зеленський і Трюдо обговорили спрощення поїздок до Канади для українців

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    Зеленський та Трюдо обговорили спрощення умов поїздок українців до Канади - Зеленський і Трюдо обговорили спрощення поїздок до Канади для українців
    Зеленський та Трюдо обговорили спрощення умов поїздок українців до Канади
    фото: Володимир Зеленський

    Зустріч лідерів пройшла на полях екологічного саміту в Глазго

    Президент України Володимир Зеленський провів переговори з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Про це повідомляється на Twitter-сторінці українського президента.

    Зустріч політиків пройшла на полях екологічного саміту в Глазго.

    Під час зустрічі Зеленський і Трюдо обговорили спрощення поїздок до Канади для громадян України. Також лідери оцінили дію Угоди про вільну торгівлю між країнами.

    Зеленський подякував прем'єр-міністру Канади за незмінну підтримку України в питаннях вступу до Євросоюзу і НАТО.

    Як відомо, правляча ліберальна партія Трюдо перемогла на парламентських виборах, які відбулися 20 вересня.

    Дострокові вибори до парламенту Канади були оголошені прем'єром Трюдо 15 серпня з метою отримати «мандат довіри» від канадського суспільства щодо боротьби з пандемією коронавірусу.

    Джастін Трюдо обіймає посаду прем'єра Канади з 2015 року, але останні два роки ліберальна партія не мала монобільшості у парламенті, тож уряду доводилося шукати підтримки опозиційних партій під час голосування за законопроєкти.

    Теги: безвізовий режим Канада Джастін Трюдо Володимир Зеленський президент
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    Зеленський і Трюдо обговорили спрощення поїздок до Канади для українців