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    Нардепи завтра можуть взятися за звільнення членів ЦВК

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    Засідання Центральної виборчої комісії&nbsp; - Нардепи завтра можуть взятися за звільнення членів ЦВК
    Засідання Центральної виборчої комісії 

    Раніше Зеленський вніс до Верховної Ради подання про дострокове припинення повноважень членів Центральної виборчої комісії

    Верховна Рада може розглянути подання президента про дострокове припинення повноважень членів Центральної виборчої комісії вже у четвер, 12 вересня.

    Про це заявила заступник голови Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Аліна Загоруйко (фракція «Слуги народу») на брифінгу у середу.

    «Сьогодні відбудеться комітет, на якому ми будемо рекомендувати Верховній Раді розглянути це питання. Яке рішення прийме комітет, наразі невідомо. Якщо цим рішенням підтримається подання президента, то дострокове припинення повноважень всього складу ЦВК можливе вже й завтра (в четвер, 12 вересня - ред.)», - сказала Загоруйко.

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    Вона додала, що про призначення нових кандидатур наразі не йдеться, подання стосується лише припинення повноважень членів чинної ЦВК.

    Інший заступник голови комітету Олександр Качура (фракція «Слуги народу» ) зауважив, що призначення нових членів ЦВК є окремою процедурою: має бути внесене інше подання, яке розглядатиметься на окремих засіданнях профільного комітету і підкомітету.

    Раніше Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання про дострокове припинення повноважень членів Центральної виборчої комісії. Його передано до Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

    Нинішній склад ЦВК Верховна Рада затвердила 20 вересня 2018 року. До того ВР чотири роки не могла домовитися щодо призначення нових членів ЦВК попри те, що термін повноважень 12 із 15 членів ЦВК сплив у червні 2014 року, ще в одного — у лютому 2017 року.

     

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