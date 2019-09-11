Депутат-«слуга» погорів на кнопкодавстві в новій Раді (відео)



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Місце кнопкодава закріплене за Сергієм Литвиненком, а депутат праворуч від нього, який був відсутній, — Олександр Скічко

За даними руху «Чесно», Литвиненко кнопкодавив, ймовірніше за все, за іншого «слугу»-мажоритарника Олександра Скічка

Громадський рух «Чесно» повідомив про ще один факт кнопкодавства у новообраній Верховній Раді, який стався ще 3 вересня. Цього разу ст. 84 Конституції порушив народний депутат від «Слуги народу» мажоритарник з округу №156 на Рівненщині (Березнівський, Костопільський та Сарненський райони) Сергій Литвиненко.

За даними руху «Чесно», Литвиненко кнопкодавив, ймовірніше за все, за іншого «слугу»-мажоритарника — Олександра Скічка (округ №197, Черкащина). Відомо, що це місце офіційно закріплене за Скічком, проте є ймовірність, що у слоті його пульта могла перебувати картка іншого депутата.

Факт порушення Конституції, який був зафіксований завдяки трансляції «Радіо Свобода», мав місце 3 вересня о 17:52, під час голосування за включення до порядку денного сесії законопроекту про внесення змін до статей 85 та 101 Конституції (щодо уповноважених ВРУ) та його направлення до Конституційного суду (постанова №1016/П).

На відеозаписі чоловік у другому ряду третього (якщо рахувати зліва направо) сектора тисне кнопку на місці сусіда праворуч від себе. За декілька секунд до голосування він озирається назад, ніби шукає свого відсутнього колегу.

Обличчя нардепа-порушника на відео не побачити, але зі схеми розміщення фракцій і груп у сесійній залі ВР 9-го скликання відомо, що місце кнопкодава закріплене за Сергієм Литвиненком, а депутат праворуч від нього, який був відсутній, — Олександр Скічко.

За результатами голосування за вищезазначену постанову і Литвиненко, і Скічко натиснули кнопки «за».

На іншому відео - ретрансляції каналу «Рада» «Громадським» - можна побачити обличчя і Скічка, і Литвиненка. Останній схожий на нардепа, який кнопкодавив на попередньому відео, повідомляє рух «Чесно».

Примітно, що того ж дня, 3 вересня, вже після кнопкодавства Литвиненко опублікував пост у Facebook, де наголосив, що «Слуга народу» запровадить позбавлення нардепа мандата за кнопкодавство.

Як відомо, всі кандидати від «Слуги народу» напередодні виборів підписали меморандум, у якому, зокрема, пообіцяли не кнопкодавити, не передавати та не приймати від колег картку для голосування.

Нагадаємо, 10 вересня рух «Чесно» повідомив про кнопкодавство мажоритарника-самовисуванця з Донеччини Олександра Ковальова.