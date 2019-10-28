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    Політика

    Зеленський показав міні-фільм про поїздку в Золоте

    • Розсилка
    Зеленський показав міні-фільм про поїздку в Золоте

    На відео потрапила скандальна розмова між Зеленським і ветераном-добровольцем

    Президент України Володимир Зеленський опублікував відео, в якому розповідається про його поїздку в Золоте Луганської області.

    Про це глава держави повідомив на своїй сторінці у Facebook.

    Зокрема, у відео представлені кадри зустрічі Зеленського з військовослужбовцями 72-й бригади, ночівля президента на передовій в будинку місцевих жителів та спілкування з іншими мешканцями цього регіону.

    «2 дні у Золотому. Там, де люди мешкають просто на лінії фронту. Там, де обстріли – не тема мітингів, а цілодобова загроза життю літніх людей і дітей. Там, де всіх об’єднують сподівання на мир. Щирі зустрічі, відверті розмови, спільні надії. Ми зробимо все, щоб не зрадити і не залишити наших людей на Донбасі», - зазначив президент у пості.

    Крім цього, Зеленський додав, що хоче поїхати на передову вночі, адже постріли там відбуваються саме у нічний час. 

    Нагадаємо, що 25-26 жовтня президент Зеленський перебував з візитом в Луганській області. 

    Будучи в Золотому, він дізнався від місцевих жителів про те, що в одному з будинків оселилися озброєні люди – представники «Національного корпусу», які виступають проти розведення сил в цьому місці.

    Донбас Луганщина Володимир Зеленський Facebook президент час
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