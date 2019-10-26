Зеленський поділився враженнями від свого візиту на Луганщину. «Мешканці стурбовані»



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На переконання Зеленського, необхідно шукати шляхи для завершення війни Фото: Facebook Зеленського

Всі готові до розведення – президент

Президент України Володимир Зеленський розповів про візит до Золотого, під час якого він емоційно поспілкувався із ветеранами війни з Росією.

Про це Володимир Зеленський повідомив у Facebook.

«Провів дві доби у Золотому. Їздив на передову. Зустрічався з учителями та лікарями, які, попри складні умови, продовжують робити свою роботу. Говорили про побут на лінії розмежування, про соціальні потреби, а також про можливе розведення військ. Зрозумів одне – всі хочуть миру. Всі готові до розведення», – написав Зеленський.

За словами президента, він дізнався від місцевих жителів, що на околиці у приватному будинку оселилася група озброєних людей.

«Мешканці Золотого не на жарт стурбовані, хто це такі. Вирішив поспілкуватися з ними сам. Деякі розмови виявилися емоційними. Проте готовий і далі говорити та шукати порозуміння. Але самими лише розмовами війни не закінчити», – зазначив Зеленський.

На переконання Зеленського, необхідно шукати шляхи для завершення війни.

«Мені важливо було почути українців, які чекають миру. Це для мене головне. Ми маємо шукати шляхи та працювати для завершення війни. І не будь-якою ціною – наголошую на цьому. Капітуляції не буде в жодному разі. Це я кажу як президент і Верховний головнокомандувач. Впевнений, у нас все вийде і Україна знову буде єдиною», – підсумував Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув на позиції українських добровольців в районі населеного пункту Золоте, де має відбутися розведення сил та засобів.

Я повідомлялося, командування ООС заявило, що добровольці, з якими спілкувався президент Володимир Зеленський в Золотому Луганської області, знаходяться в зоні операції Об’єднаних сил (ООС) зі зброєю нелегально.