Будь-які слова сказані зневажливо офіційними особами добровольцям не призведуть до миру

Гнів не знає слова «Ви». Гнів завжди на «ти»

В 2014 році добровольці допомогли врятувати Україну. В час, коли наша армія перебувала в дуже складному стані, саме ті, кого ми називаємо АТОшниками – люди різних професій, різного походження, російсько- і україномовні – стояли в чергах до військоматів.

Деякі з них створили добробати. Добробати часто були єдиною опорою України на важливих ділянках фронту.

Сьогодні головне слово, яке потрібно сказати нашим добровольцям: «Дякуємо!»

А будь-які слова, сказані зневажливо, особливо офіційними особами – не призведуть до миру. А призведуть до гніву. А гнів не знає слова «Ви». Гнів завжди на «ти». Пам’ятаймо про це!

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