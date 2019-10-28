Разумков про закон про особливий статус Донбасу: «багато залежатиме від нормандських переговорів»



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Володимир Зеленський запевнив, що влада напише новий закон про «особливий статус» Донбасу

Під час розробки закону про особливий статус Донбасу «багато залежатиме від нормандських переговорів».

Про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі телеканалу ICTV.

«Так, дійсно, він [закон про особливий статус Донбасу] закінчується в кінці року і нам треба буде законопроєкт вносити, а після цього приймати. Я думаю, дуже багато чого буде залежати від нормандських переговорів і від цього будемо рухатися», – сказав Разумков.

Нагадаємо, під час брифінгу 1 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що українська сторона відповіла на лист спецпредставника ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартіна Сайдіка, що погоджує текст «формули Штайнмаєра».

Прессекретар представника України у Тристоронній контактній групі та другого президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер 2 жовтня опублікувала лист з формулою Штайнмаєра, підписаний Кучмою.

У свою чергу глави незаконних угруповань «ДНР» і «ЛНР» Денис Пушилін і Леонід Пасічник заявили, що узгодження «формули Штайнмаєра» означає визнання за «народом Донбасу права самому визначати свою долю».

3 жовтня президент України Володимир Зеленський запевнив, що влада напише новий закон про «особливий статус» Донбасу в співпраці з «усім українським суспільством» і не буде «ніякої капітуляції, ніякої здачі національних інтересів України».