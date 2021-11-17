Зеленський попросив ЄС допомогти зі зміцненням кордону з Білоруссю

Зеленський і Урсула фон дер Ляєн обговорили загострення ситуації з мігрантами на кордонах ЄС, Білорусі та України

Президент України Володимир Зеленський обговорив з головою Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн міграційну кризу в ЄС. Піднімалося питання про допомогу Євросоюзу з облаштування українсько-білоруського кордону. Про це повідомляє Офіс президента.

В ході телефонної розмови Зеленський і Урсула фон дер Ляйен обговорили загострення ситуації з мігрантами на кордонах ЄС, Білорусі та України. Сторони назвали дії Мінська гібридною атакою, які вимагають спільних зусиль і взаємодії.

Президент України поінформував очільницю Європейської комісії про кроки, які здійснює наша держава з метою посилення безпеки на українсько-білоруському кордоні.

У цьому контексті було обговорено шляхи розширення співпраці між Україною та Євросоюзом у міграційній сфері та можливості залучення допомоги ЄС для облаштування українсько-білоруського кордону.

Нагадаємо, Меркель провела 50-хвилинну телефонну розмову з Лукашенком у понеділок, 15 листопада.

Це була перша телефонна розмова лідера однієї з європейських країн з Олександром Лукашенком після президентських виборів, які відбулися в Білорусі в серпні 2020 року. Європейський Союз відмовляється визнати Лукашенка переможцем цих виборів і зрештою главою білоруської держави.

Наступного дня Лукашенко відзвітував Путіну про розмову з Меркель.

Також європейські політики різко засудили Меркель за розмову з Лукашенком.

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