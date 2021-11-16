Європейські політики різко засудили Меркель за розмову з Лукашенком

У німецькому парламенті перемовини назвали «жахливим сигналом»

Телефонна розмова виконуючої обов'язки канцлера ФРН Анґели Меркель із самопроголошеним правителем Білорусі Олександром Лукашенком викликала різку критику як у Німеччині, так і в Естонії та Польщі. Про це пише DW.

Так, депутат фракції «зелені» і член комітету бундестагу з міжнародних справ Омід Нуріпур в ефірі радіостанції Deutschlandfunk у вівторок, 16 листопада, назвав ці перемовини «жахливим сигналом». Він відзначив, що Європейський Союз не визнає Лукашенка легітимним президентом Білорусі, тоді як Меркель тим, що провела цю розмову, насправді зробила протилежне.

Також розкритикував бесіду Меркель із Лукашенком, яка відбулася в понеділок, голова комісії з закордонних справ парламенту Естонії Марко Міхкельсон. За його словами, виконувачка обов'язків канцлера ФРН «цією розмовою визнала Лукашенка легітимним президентом» Білорусі.

«Це серйозно розчарувало, бо раніше ми мали спільну позицію, що не будемо визнавати Лукашенка главою білоруської держави. Цей контакт Меркель створює досить дивне враження. Крім того, вона зробила це в обхід Польщі, а це більш ніж напевно сподобалося Путіну», – процитував у вівторок слова Міхкельсона портал телерадіомовлення ERR.

Віцепрем'єр Польщі Ярослав Качинський скептично оцінює дії світової спільноти в ситуації на білорусько-польському кордоні.

«Варто мати на увазі, що інтернаціоналізація, безумовно, необхідна, але не так, щоб вести перемовини поза нашим баченням і робити будь-які пропозиції», – сказав він в ефірі «Польського радіо».

Меркель провела 50-хвилинну телефонну розмову з Лукашенком у понеділок, 15 листопада. Як повідомив офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт, сторони обговорили ситуацію на кордоні Білорусі з Польщею, зокрема необхідність гуманітарної допомоги мігрантам і біженцям, які знаходиться там. Зайберт сказав, що Меркель і Лукашенко домовилися, що й далі обговорюватимуть ці питання.

Це була перша телефонна розмова лідера однієї з європейських країн з Олександром Лукашенком після президентських виборів, які відбулися в Білорусі в серпні 2020 року. Європейський Союз відмовляється визнати Лукашенка переможцем цих виборів і зрештою главою білоруської держави.

Сьогодні Лукашенко відзвітував Путіну про розмову з Меркель.

До слова, 16 листопада мігранти поранили польську прикордонницю поблизу від пункту пропуску «Кузня».

Нагадаємо, 16 листопада біля пункту пропуску Брузги–Кузня на білорусько-польському кордоні, де зібралися та намагаються прорватися на територію Польщі з Білорусі кілька тисяч мігрантів, щодо них почали застосовувати сльозогінний газ, водомети та світлошумові гранати.

Раніше мігранти влаштовували тисняву та зносили частину огорожі, а також закидали польських прикордонників та поліцейських камінням.

У ніч на 16 листопада білоруські військові руйнували паркан на кордоні з Польщею, щоб мігранти могли нелегально дістатися на територію країни. Проте польська армія та прикордонники змогли відбити атаку.

Також 16 листопала Польська поліція показала, як відбиває штурм мігрантів за допомогою водометів.