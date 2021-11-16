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    Лукашенко відзвітував Путіну про розмову з Меркель

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    На наступний день після розмови Лукашенка з Меркель самопроголошений президент Білорусі поговорив з главою Кремля - Лукашенко відзвітував Путіну про розмову з Меркель
    На наступний день після розмови Лукашенка з Меркель самопроголошений президент Білорусі поговорив з главою Кремля
    архівне фото: tass

    Білоруський та російський диктатори провели телефонну розмову

    Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко у вівторок, 16 листопада, провів телефонну розмову із президентом Росії Володимиром Путіним. Про це повідомляє «Пул Первого».

    Зазначається, що під час розмови сторони обговорили ситуацію на білорусько-польському кордоні та спільні дії щодо оборони кордонів «Союзної держави».

    Також ішлося про ситуацію в Україні та позапланові навчання України та США біля кордонів РФ та в Чорному морі.

    Водночас Лукашенко відзвітував Путіну про його розмову з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель, під час якої було обговорено проблему міграції на кордоні Білорусі та ЄС.

    Як відомо, напередодні Лукашенко та Меркель розмовляли 50 хвилин: стали відомі подробиці.

    До слова, біженці на білорусько-польському кордоні обкурюють дітей димом, аби викликати плач (відео).

    Нагадаємо, один з польських поліцейських зазнав серйозного поранення сьогодні, 16 листопада, під час спроби мігрантів з країн Близького Сходу прорватися з території Білорусі до ЄС.

    Також мігранти закидали камінням польських правоохоронців.

    Раніше польська поліція показала, як відбиває штурм мігрантів за допомогою водометів.

    Також мігранти вже влаштовували тисняву та зносили частину огорожі, а також закидали польських прикордонників та поліцейських камінням.

    У ніч на 16 листопада білоруські військові руйнували паркан на кордоні з Польщею, щоб мігранти могли нелегально дістатися на територію країни. Проте польська армія та прикордонники змогли відбити атаку.

    Раніше голова дипломатії Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що мігранти, які зібралися на кордонах Білорусі та Польщі, мають повернутися додому.

    У МЗС Польщі заявили, що білоруська влада хоче довести ситуацію на кордоні до жертв. У свою чергу, міністр-координатор спецслужб Польщі Станіслав Жарін написав про підготовку масового штурму. Глава польського військового відомства Маріуш Блащак повідомив, що на кордоні чергують понад 12 тисяч військових.

    Напередодні очільник МВС повідомив, що Україна може запровадити надзвичайний стан у прикордонних із Білоруссю областях. Міністр зазначив, що також на кордоні будуть збудовані тимчасові укріплення у тих місцях, де можлива масова присутність мігрантів.

    Також Монастирський заявляв, що для кордонів України немає прямої загрози від мігрантів, які зараз перебувають на кордоні Білорусі та Польщі.

    Теги: Білорусь Росія Ангела Меркель Олександр Лукашенко Путін політика президент
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    Лукашенко відзвітував Путіну про розмову з Меркель