Лукашенко та Меркель розмовляли 50 хвилин: стали відомі подробиці

Лукашенко та Меркель домовилися про подальші контакти з метою вирішення ситуації з мігрантами

Телефонна розмова самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка та в.о. канцлера Німеччини Ангели Меркель відбулася сьогодні ввечері. Тривала розмова близько 50 хвилин. Про це БЕЛТА повідомили у пресслужбі білоруського лідера.

Під час розмови було обговорено низку проблем, і насамперед ситуація з біженцями на білорусько-польському, білорусько-литовському та білорусько-латвійському кордонах.

Детально у розмові було порушено шляхи та перспективи вирішення міграційної проблеми з метою недопущення ескалації ситуації на кордоні.

«І ще один найважливіший аспект, який президент Білорусі та в.о. канцлера Німеччини обговорили детально, – гуманітарна підтримка біженців через надання їм гуманітарної допомоги», – зазначили у пресслужбі.

Олександр Лукашенко та Ангела Меркель домовилися про подальші контакти з метою вирішення ситуації.

Раніше сьогодні повідомлялося, що під санкції можуть потрапити білоруські аеропорти, які приймають літаки з мігрантами, а також авіакомпанії, які їх перевозять.

Також стало відомо, які санкції ЄС готує для Білорусі. Зокрема, Євросоюз розглядає санкції щодо двох десятків білоруських чиновників. Також до проєкту списку входить готель «Мінськ» для розміщення мігрантів у країні та сирійський перевізник Cham Wings.

Як відомо, на початку липня Олександр Лукашенко заявив, що Білорусь більше не стримуватиме нелегальних мігрантів до країн Євросоюзу, бо через санкції «у нас на це немає ні грошей, ні сил». Для боротьби з потоками мігрантів Литва, Латвія та Польща вирішили будувати паркани на кордоні з Білоруссю.

8 листопада ситуація загострилася. Тоді в мережі з'явилися відео, як велика колона мігрантів прийшла на нейтральну територію поряд із пунктом пропуску «Брузги» на білорусько-польському кордоні. За інформацією Держприкордонкомітету, їхня кількість перевищила дві тисячі осіб.

У МЗС Польщі заявили, що білоруська влада хоче довести ситуацію на кордоні до жертв. У свою чергу, міністр-координатор спецслужб Польщі Станіслав Жарін написав про підготовку масового штурму. Глава польського військового відомства Маріуш Блащак повідомив, що на кордоні чергують понад 12 тисяч військових.

Напередодні очільник МВС повідомив, що Україна може запровадити надзвичайний стан у прикордонних із Білоруссю областях. Міністр зазначив, що також на кордоні будуть збудовані тимчасові укріплення у тих місцях, де можлива масова присутність мігрантів.

Також Монастирський заявляв, що для кордонів України немає прямої загрози від мігрантів, які зараз перебувають на кордоні Білорусі та Польщі.

Тим часом, як повідомляють польські прикордонники, лише протягом 13 листопада було зафіксовано 223 спроби незаконного перетину білорусько-польського кордону. Щодо 77 осіб було винесено рішення про видворення з Польщі. Також були дві силові спроби перетину кордону.