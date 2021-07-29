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    Зеленський позбавив стипендій олімпійців, викритих у використанні допінгу

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    Зеленський позбавив виплати стипендій важкоатлетів Наталію Давидову, Ольгу Коробку та Олексія Торохтія - Зеленський позбавив стипендій олімпійців, викритих у використанні допінгу
    Зеленський позбавив виплати стипендій важкоатлетів Наталію Давидову, Ольгу Коробку та Олексія Торохтія
    Фото: president.gov.ua

    Зеленський підписав указ, яким відновив виплати двом олімпійцям

    Президент України Володимир Зеленський 29 липня підписав указ, яким урегулював виплати державних стипендій чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор. Указ №332/2021 опубліковано на сайті глави держави.

    Зеленський позбавив виплати стипендій важкоатлетів Наталію Давидову, Ольгу Коробку та Олексія Торохтія.

    Одночасно президент відновив виплати фехтувальнику, золотому призеру Олімпіади в Барселоні та срібному призеру Ігор у Сеулі Георгієві Погосову, а також Інні Фроловій, яка виборола срібні медалі в академічному веслуванні на Олімпіадах у Сеулі та в Атланті.

    Важкоатлетки Давидова і Коробка брали участь у літніх Олімпійських іграх 2008 року в Пекіні, вони вибороли бронзову та срібну медалі. Обох спортсменок було позбавлено нагород 2016 року через позитивні допінг-проби, зазначило Суспільне.

    Торохтій виборов золоту медаль Олімпіади в Лондоні 2012 року. Його позбавили нагороди 2019 року після публікації результатів повторної перевірки його допінг-проби.

    До слова, у Києві визначили список претендентів на отримання персональної стипендії Київської міської ради в галузі освіти для обдарованих дітей.

    Теги: спорт стипендія Володимир Зеленський президент указ
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    Зеленський позбавив стипендій олімпійців, викритих у використанні допінгу