Зеленський позбавив стипендій олімпійців, викритих у використанні допінгу

Зеленський підписав указ, яким відновив виплати двом олімпійцям

Президент України Володимир Зеленський 29 липня підписав указ, яким урегулював виплати державних стипендій чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор. Указ №332/2021 опубліковано на сайті глави держави.

Зеленський позбавив виплати стипендій важкоатлетів Наталію Давидову, Ольгу Коробку та Олексія Торохтія.

Одночасно президент відновив виплати фехтувальнику, золотому призеру Олімпіади в Барселоні та срібному призеру Ігор у Сеулі Георгієві Погосову, а також Інні Фроловій, яка виборола срібні медалі в академічному веслуванні на Олімпіадах у Сеулі та в Атланті.

Важкоатлетки Давидова і Коробка брали участь у літніх Олімпійських іграх 2008 року в Пекіні, вони вибороли бронзову та срібну медалі. Обох спортсменок було позбавлено нагород 2016 року через позитивні допінг-проби, зазначило Суспільне.

Торохтій виборов золоту медаль Олімпіади в Лондоні 2012 року. Його позбавили нагороди 2019 року після публікації результатів повторної перевірки його допінг-проби.

До слова, у Києві визначили список претендентів на отримання персональної стипендії Київської міської ради в галузі освіти для обдарованих дітей.