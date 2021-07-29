Активісти провели на Банковій акцію «Геть російського крота!»

По завершенні акції крота, якого назвали Андреєм, і щурів передадуть президентові Зеленському як нагадування про проблему, що існує у нього в Офісі

Учасники акції вимагають очистити Офіс Зеленського від зрадників, що зірвали спецоперацію «вагнерівців»

Активісти провели біля Офісу президента Зеленського акцію «Геть російського крота» з вимогою провести розслідування і вичистити «зрадників» з Офісу.

«Активісти наголошують, що це питання національної безпеки, бо інформація з найвищих кабінетів держави стає відомою країні-агресору, яка веде війну проти України», – інформує пресслужба «Євросолідарності».

На думку учасників акції, зокрема, стався витік інформації між 25 липня 2020 року, коли відбулася нарада у президента, і 29 липня, коли «вагнерівців» затримали в Білорусі.

«Ми підозрюємо, що російський «кріт» в оточенні президента злив не лише справу «вагнерівців», але й багато іншої секретної інформації. Ми думаємо, що він привів на посади в Офісі президента багато озлоблених російських щурів, і це місце давно вимагає очищення», – говорить активіст, учасник акції Олександр Махиня.

Він повідомив, що по завершенні акції крота, якого назвали Андреєм, і щурів передадуть президентові Зеленському як нагадування про проблему, що існує у нього в Офісі.

«Чому саме сьогодні цю акцію ми провидимо біля Офісу президента? Тому що 29 липня 2020 року наша влада ганебно провалила, ганебно «злила» спецоперацію по затриманню «вагнерівців». Цим кротом Андреєм і цими шкідниками ми хотіли показати і сказати Зеленському, що в його оточенні є кроти, є пацюки. І ми вимагаємо зачистити Офіс президента, ми вимагаємо зачистити адміністративний апарат від шкідників», – зауважує активіст.

Олександр Махиня сподівається, що президент відреагує на цю акцію, хоча він і не дуже активно реагує на всі події, які відбуваються в країні, і зокрема на фронті.

Він також підкреслив, що у питанні розслідування зриву спецоперації по затриманню «вагнерівців» українське керівництво робить недостатньо.

«Цією інсталяцією ми також хотіли показати, що цей кріт Андрей та його пацюки намагаються зачистити Офіс президента, зачистити апарат розвідки від людей, які напряму брали участь у підготовці операції по затриманню «вагнерівців». Тобто вони хочуть перешкодити об’єктивному розслідуванню цієї спецоперації», – говорить Олександр Махиня.

Активіст, учасник акції Роман Тищенко додає, що назвали крота Андрей саме російською тому, що він працює на країну, яка веде війну проти України.

«Подібні щури і подібні шкідники розповзлися по всьому адміністративному апарату і підточують нашу державність – це нас непокоїть найбільше», – додає Роман Тищенко.

Нагадаємо, суд зобов’язав ДБР відкрити справу через можливу держзраду Зеленського.

Раніше активісти подали у ДБР заяву про «держзраду» Зеленського.

Також «ЄС», «Голос» і «Батьківщина» зареєстрували проєкт постанови про включення справи «вагнерівців» у ТСК.

11 червня представники фракцій політичних партій «Європейська солідарність» Володимир Ар'єв, «Голос» Роман Костенко та Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Сергій Євтушок надали згоду на входження до складу Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування дій чиновників проти суверенітету України. Ар’єв наголосив, що їхнє входження до ТСК можливе лише після надання гарантій, що зрив спецоперації із затримання «вагнерівців» буде розслідуватися першочергово.

А вже згодом у інтерв'ю телеканалу 1+1 президент Володимир Зеленський відверто зізнається в навмисному перешкоджанні діяльності українських спеціальних служб із виманювання найманців ПВК Вагнера з Росії через Білорусь для покарання їх за воєнні злочини на Донбасі, а також у розголошенні державної таємниці.

Президента висміяли в соцмережах.

Народні депутати вимагають викликати Володимира Зеленського на засідання парламентської Тимчасової слідчої комісії із розслідування можливих фактів державної зради і отримати пояснення у справі вагнерівців.

Як уже розповідав «Главком», Bellingcat готує документальний фільм про допущений Україною зрив скандального розслідування щодо «вагнерівців».

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