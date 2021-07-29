Сотня обдарованих дітей отримає стипендію Київради

Діти отримуватимуть від Київради 1 тис. грн щомісяця

У Києві визначили список претендентів на отримання персональної стипендії Київської міської ради в галузі освіти для обдарованих дітей. Відповідний проєкт рішення підтримали під час засідання Постійної комісії з питань освіти й науки, сім’ї, молоді та спорту, повідомляє пресслужба Київради.

За словами заступника голови Київської міської державної адміністрації, депутата Київської міської ради Валентина Мондриївського, персональні стипендії призначаються для заохочення обдарованих та талановитих школярів столиці.

«Серед стипендіатів – діти, які мають високі досягнення в навчанні, є переможцями та призерами міжнародних, всеукраїнських та міських предметних олімпіад, конкурсів, інтелектуальних турнірів. Наші діти – наше майбутнє, тому ми й далі сприятимемо розвитку освітньої галузі та всіляко підтримуватимемо талановиту молодь», – розповів Мондриївський.

Проєктом рішення передбачено призначення персональних стипендій Київської міської ради в галузі освіти обдарованим дітям Києва у розмірі 1 тис. грн щомісячно.

Як повідомлялося, Київська міська рада затвердила міську цільову програму «Діти. Сім'я. Столиця на 2022-2024 роки». Метою програми є профілактика та мінімізація сімейних негараздів через надання соціальних послуг дітям, молоді та сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

Також у Києві з’явиться мистецький ліцей. Він буде створений на базі закладу позашкільної освіти «Центр технічної й художньо-естетичної творчості для дітей та юнацтва «Зміна», який знаходиться на вул. Краківській, 20. Таке рішення Київрада ухвалила 8 липня на пленарному засіданні.