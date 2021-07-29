Розкол у «Голосі», скандал із дипломом Данилюка та Туреччина у вогні. Головне за 29 липня

«Главком» зібрав головні новини за 29 липня

На з’їзді політичної партії «Голос» виключити зі складу політсили сім народних депутатів.

Голову Офісу президента України Андрія Єрмака обрано головою президії Конгресу місцевих і регіональних влад.

Конкурсна комісія не допустила ексміністра фінансів Олександра Данилюка до конкурсу на посади директора Бюро економічної безпеки – не підійшов диплом Університету Індіани.

Щонайменше три особи стали жертвами лісових пожеж у турецькій Анталії.

«Главком» зібрав головні новини за 29 липня.

Єрмака призначено головою Конгресу місцевих і регіональних влад

Голову Офісу президента України Андрія Єрмака обрано головою президії Конгресу місцевих і регіональних влад.

«Ми реалізували право президії Конгресу обрати голову. Вітаю вас, Андрію Борисовичу», – оголосив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко під час обрання голови президії Конгресу місцевих і регіональних влад на спільному з Національною радою реформ засіданні.

Голосування проводилося під час спільного засідання президії Конгресу та Національної ради реформ. Його учасники одностайно підтримали кандидатуру Єрмака. «Конгрес розв'язуватиме питання, які не можуть вирішити громади», – пообіцяв Єрмак. За його словами, президія проводитиме засідання щомісяця.

«Голос» виключив сім нардепів із лав партії (список)

На з’їзді політичної партії «Голос» виключити зі складу політсили сім народних депутатів. Про це на брифінгу заявила лідерка «Голосу» Кіра Рудик.

«Надалі будувати спільну політичну силу немає можливості, один із делегатів на з’їзді поставив питання про те, щоб виключити цих колег з партії. З’їзд прийняв рішення про виключення семи колег по фракції «Голос» з партії», – сказала Рудик.

Тож, з «Голосу» виключили:

Олександру Устінову,

Ольгу Стефанишину,

Романа Лозинського,

Ярослава Юрчишина,

Володимира Цабаля,

Юлію Клименко,

Соломію Бобровську.

Зазначимо, Стефанишина написала заяву про вихід з «Голосу» на туалетному папері. Також сьогодні стало відомо про вихід із партії «Голос» двох народних депутатів – Олександри Устінової та Ярослава Юрчишина.

Данилюка витурили з конкурсу на керівника Бюро економічної безпеки

Конкурсна комісія не допустила ексміністра фінансів Олександра Данилюка до конкурсу на посади директора Бюро економічної безпеки – не підійшов диплом Університету Індіани. Зрештою до конкурсу допустили 48 учасників. Про це відомо з засідання комісії з конкурсу на зайняття посади директора БЕБ та написаав Данилюк у фейсбуці.

«Ручна конкурсна комісія виключила мене з конкурсу на посаду директора Бюро економічної безпеки, яке я придумав, запропонував та системно намагався запустити протягом понад 10 років. Я знав, що так буде, але привід, під яким вони це зробили, – це просто епічно! Виявляється, у мене немає профільної освіти! Група товаришів без власної думки не визнали мій диплом одного з найпрестижніших університетів світу – Індіанського університету! Бути міністром фінансів та секретарем РНБО, працювати у найвідоміших фінансових організаціях у світових фінансових столицях – значить, у мене було достатньо освіти, а зараз – ні?!», – написав Данилюк.

Зеленський підписав закони про збільшення армії та національний спротив

Президент України Володимир Зеленський підписав два закони, які ж сам раніше вніс до парламенту як невідкладні. Це закон про основи національного спротиву і збільшення чисельності Збройних сил України. Підписання відбулося під час виступу глави держави на заходах з нагоди Дня ССО на Житомирщині. Напередодні Зеленський пояснив зміни в керівництві ЗСУ.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак йде у відставку та переходить на посаду першого заступника секретаря РНБО. На місце головнокомандувача ЗСУ призначений Валерій Залужний, командувач оперативного командування «Північ».

Анталія у вогні: троє людей загинули, понад сотня постраждалих

Щонайменше три особи стали жертвами лісових пожеж у турецькій Анталії. Пожежі вирують поблизу міста Манавгат. Про це повідомляє CorrespondentTR.

До лікарень через пожежі потрапили 58 осіб. Всього відомо про 122 постраждалих. Нагадаємо, вчора в турецькому місті Манавгат, що у районі Анталії, спалахнула лісова пожежа. Мешканців трьох мікрорайонів евакуювали.

Новообрані депутати Молдови призначили керівництво парламенту

Головою молдовського парламенту було обрано депутата від пропрезидентської партії Ігоря Гросу. Фракції опозиційної партії ПСРМ-ПКРМ не пропонували своїх кандидатур, повідомив кореспондент «Главкому».

Депутати підтримали кандидатуру Ігоря Гросу від пропрезидентської партії «Дія та солідарність» на посаду голови парламенту в новому складі.

«За» Гросу проголосували 64 депутати, «проти» – 0», – повідомив депутат Серджіу Литвиненко, який очолював у цей день спеціальну комісію, яка забезпечила процес обрання голови парламенту регламентом.

Україна планує запровадити QR-коди вакцинації

Міністерство охорони здоров’я планує ввести в Україні QR-коди про вакцинацію від коронавірусу за аналогією з іншими країнами. Про це розповів головний санлікар Ігор Кузін в інтерв'ю «Українській правді».

«Ми розуміємо і бачимо на прикладі інших країн, що вакциновані отримують додаткові переваги або спрощений доступ до певних послуг, сервісів або, наприклад, відвідування публічних заходів. Основна ідея, яка використовувалася в інших державах і яку, швидше за все, буде використовувати Україна – це максимальне використання внутрішнього цифрового сертифіката. Він повинен стати умовним пропуском», – зазначив санлікар.

Він відзначив, що поки внутрішні сертифікати тільки тестуються, тож невідомо, «як це працюватиме на тому чи іншому рівні епідбезпеки». Також санлікар повідомив, що поки не стоїть питання про скасування маскового режиму навіть для вакцинованих.

«Могли шантажувати весь світ». Арахамія вважає помилкою відмову України від ядерної зброї

Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія вважає рішення України відмовитися від ядерного потенціалу в межах Будапештського меморандуму «фатальною помилкою». Про це він заявив в ефірі каналу «Україна 24» в інтерв'ю програмі «Хард з Влащенко».

«У Кравчука, мені здається, фатальна помилка – позбутися ядерної зброї після підписання незначущого меморандуму. У принципі, ми сьогодні всі наслідуємо цю велику помилку. Всіма іншими помилками всіх інших президентів можна просто знехтувати. Якби ми були ядерною державою, з нами би всі розмовляли по-іншому, домовлялися б по-іншому», – заявив він. Пізніше Арахамія почав виправдовувати свої скандальні висловлювання про «ядерний шантаж».

Боксер Хижняк впевнено вийшов до чвертьфіналу Олімпіади

З перемоги розпочав свої виступи на Олімпіаді боксер Олександр Хижняк. Він першим сіяним на турнірі, тож його шлях розпочався з 1/8 фіналу. Суперник, японець Юїто Моріваки вже встиг виграти один бій на Іграх, проте на цьому його звитяги й завершилися. В поєдинку з українцем у нього шансів не було. Всі судді віддали перевагу Олександру – 5:0.