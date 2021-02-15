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    Політика

    Зеленський привезе з Еміратів контрактів на три мільярди доларів

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    Президент України Володимир Зеленський перебуває з дводенним візитом в ОАЕ<span>.</span> - Зеленський привезе з Еміратів контрактів на три мільярди доларів
    Президент України Володимир Зеленський перебуває з дводенним візитом в ОАЕ.
    Фото: Офіс президента

    Обговорюється можливість започаткування українського суверенного фонду для спільних інвестицій

    Президент Володимир Зеленський в ході робочого візиту в Об’єднані Арабські Емірати підписав меморандумів та контрактів на загальну суму понад три мільярди доларів США.

    Про це йдеться у повідомленні пресслужби Офісу президента.

    Були підписані меморандуми про взаєморозуміння між Фондом державного майна України та інвестиційним фондом Mubadala. Вони спрямовані на поглиблення співпраці в межах опрацювання перспективних інвестиційних проєктів та участі еміратської сторони у програмі приватизації державної власності в Україні.

    За словами Зеленського, підписання меморандуму з державним інвестиційним фондом Mubadala уряду Абу-Дабі про наміри інвестувати в Україну – надзвичайно важливий крок у відкритті шляху для масштабних інвестицій в Україну із Західної Азії.

    Міністерство цифрової трансформації України підписало меморандум з компанією Intelmax Management Consulting, який передбачає співпрацю щодо створення платформи для обміну інтелектуальною власністю на основі блокчейну Fantom, який забезпечить підвищену безпеку та прозорість. Планується також впровадження блокчейн-технологій у державні процеси та послуги.

    Також були підписані документи у галузі оборони, в рамках яких, зокрема, обговорювалася можливість побудови спільних заводів за межами України.

    Крім того, підписано меморандум в аграрній сфері, який передбачає створення агрохабу і трейдингової компанії з метою забезпечення продовольчої безпеки.

    Розглядається також можливість започаткування українського суверенного фонду для спільних інвестицій.

    Поряд з цим 18 українських приватних компаній, серед яких «Інтерпайп», Dragon Capital, ДТЕК, Unit City, EastOne, UMG, Ufuture, Fortior, підписали меморандуми з державним інвестфондом Mubadala.

    Як повідомлялося раніше, 13-15 лютого президент України Володимир Зеленський перебуває з офіційним візитом з ОАЕ.

    За результатами зустрічі делегацій України та ОАЕ в Абу-Дабі підписано низку двосторонніх документів: зокрема, меморандум про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія.

    В ході офіційного візиту до Обʼєднаних Арабських Еміратів дружина президента Олена Зеленська провела зустріч з міністром культури та молоді ОАЕ Нурою бінт Мухаммад Аль Каабі, присвячену організації днів дружби між країнами.

    Теги: Меморандум документи Володимир Зеленський ДТЕК президент ОАЕ послуги Міністерство цифрової трансформації України
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