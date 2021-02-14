Радник Зеленського оголосив, що МВФ обкакався

Міністр на своїй сторінці в соцмережах поділився баченням стосунків з Міжнародним Валютним фондом

Скріншот із сторінки Тимофія Милованова

Радник президента України та ексміністр економіки Тимофій Милованов прозвітував на своїй сторінці у Facebook про свою участь в офіційному візиті президента до Обʼєднаних Арабських Еміратів. «Сьогодні мені пощастило бути на зустрічі з спадкоємним принцем ОАЕ. Він дав завлання своїй команді збільшити товарообіг та інвестиції в агро з Україною в 10 разів за кілька років тобто довести до $2 млрд на рік», – написав він.

Коли гості сторінки зауважили, що ці досягнення не виглядять успішними на тлі провалу переговорів з Міжнародним валютним фондом, ексміністр відповів: «там МВФ обкакався, а не Україна. Якщо на це чесно дивитись».

Скріншот сторінки Тимофія Милованова

Нагадаємо, місія Міжнародного валютного фонду завершила роботу в Україні. Сторони не домовилися про перегляд програми stand by. Обговорювалися законодавчі ініціативи щодо антикорупційної інфраструктури та судочинства та заходи в секторі енергетики.

Тимофій Милованов у своєму учорашньому інтервʼю сказав, що українська сторона працює передусім в інтересах держави й робить усе можливе для досягнення домовленостей із Міжнародним валютним фондом.