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    Політика

    Радник Зеленського оголосив, що МВФ обкакався

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    Тимофій Милованов має свою думку про успішність перемовин з МВФ - Радник Зеленського оголосив, що МВФ обкакався
    Тимофій Милованов має свою думку про успішність перемовин з МВФ
    Фото:Ліга

    Міністр на своїй сторінці в соцмережах поділився баченням стосунків з Міжнародним Валютним фондом

    Радник президента України та ексміністр економіки Тимофій Милованов прозвітував на своїй сторінці у Facebook про свою участь в офіційному візиті президента до Обʼєднаних Арабських Еміратів. «Сьогодні мені пощастило бути на зустрічі з спадкоємним принцем ОАЕ. Він дав завлання своїй команді збільшити товарообіг та інвестиції в агро з Україною в 10 разів за кілька років тобто довести до $2 млрд на рік», – написав він.
    Скріншот із сторінки Тимофія Милованова
    Скріншот із сторінки Тимофія Милованова

    Коли гості сторінки зауважили, що ці досягнення не виглядять успішними на тлі провалу переговорів з Міжнародним валютним фондом, ексміністр відповів: «там МВФ обкакався, а не Україна. Якщо на це чесно дивитись».

    Скріншот сторінки Тимофія Милованова

    Скріншот сторінки Тимофія Милованова

    Нагадаємо, місія Міжнародного валютного фонду завершила роботу в Україні. Сторони не домовилися про перегляд програми stand by. Обговорювалися законодавчі ініціативи щодо антикорупційної інфраструктури та судочинства та заходи в секторі енергетики.

    Тимофій Милованов у своєму учорашньому інтервʼю сказав, що українська сторона працює передусім в інтересах держави й робить усе можливе для досягнення домовленостей із Міжнародним валютним фондом.

    Теги: МВФ інвестиції Україна ОАЕ Тимофій Милованов
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