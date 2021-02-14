  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Україна та ОАЕ підписали угоди на мільярд доларів

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    З українського боку доменти підписав голова &laquo;Укроборонпрому&raquo; Юрій Гусєв - Україна та ОАЕ підписали угоди на мільярд доларів
    З українського боку доменти підписав голова «Укроборонпрому» Юрій Гусєв
    Фото: Офіс президента

    Підписані документи стосуються розширення військово-технічного співробітництва між двома країнами

    Україна та Обʼєднані Арабські Емірати підписали сьогодні угоди про розширення військово-технічного співробітництва на понад мільярд доларів. Як повідомляє прес-служба Офісу президента, підписання документів відбулося в ході офіційного візиту Володимира Зеленського до ОАЕ.

    Так, генеральний директор державного концерну «Укроборонпром» Юрій Гусєв підписав угоди та договори з Tawazun Economic Council та EDGE Group про розширення військово-технічного співробітництва.

    Зазначається, що угода з EDGE про військову та технічну співпрацю дасть змогу обмінюватися та розвивати передові технології.

    «EDGE робить сильний акцент на спільному розвитку та співпраці. Підписання цієї тристоронньої угоди демонструє наш намір співпрацювати з провідними міжнародними компаніями в галузі оборонної промисловості», – сказав генеральний і керуючий директор EDGE Фейсал Аль Баннаї.

    «Ми у захваті від можливостей, які відкриваються для ОАЕ та України щодо співпраці, обміну та отримання взаємної вигоди від військового та технічного потенціалу двох країн», – цитує Аль Баннаї прес-служба президента України.

    Як повідомлялося раніше, 13-15 лютого президент України Володимир Зеленський перебуває з офіційним візитом з ОАЕ.

    За результатами зустрічі делегацій України та ОАЕ в Абу-Дабі підписано низку двосторонніх документів: зокрема, меморандум про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія.

    В ході офіційного візиту до Обʼєднаних Арабських Еміратів дружина президента Олена Зеленська провела зустріч з міністром культури та молоді ОАЕ Нурою бінт Мухаммад Аль Каабі, присвячену організації днів дружби між країнами.

    Читайте також:

    Теги: Меморандум документи технології Володимир Зеленський Україна Укроборонпром президент ОАЕ Олена Зеленська Юрій Гусєв
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies