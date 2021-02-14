Україна та ОАЕ підписали угоди на мільярд доларів

Підписані документи стосуються розширення військово-технічного співробітництва між двома країнами

Україна та Обʼєднані Арабські Емірати підписали сьогодні угоди про розширення військово-технічного співробітництва на понад мільярд доларів. Як повідомляє прес-служба Офісу президента, підписання документів відбулося в ході офіційного візиту Володимира Зеленського до ОАЕ.

Так, генеральний директор державного концерну «Укроборонпром» Юрій Гусєв підписав угоди та договори з Tawazun Economic Council та EDGE Group про розширення військово-технічного співробітництва.

Зазначається, що угода з EDGE про військову та технічну співпрацю дасть змогу обмінюватися та розвивати передові технології.

«EDGE робить сильний акцент на спільному розвитку та співпраці. Підписання цієї тристоронньої угоди демонструє наш намір співпрацювати з провідними міжнародними компаніями в галузі оборонної промисловості», – сказав генеральний і керуючий директор EDGE Фейсал Аль Баннаї.

«Ми у захваті від можливостей, які відкриваються для ОАЕ та України щодо співпраці, обміну та отримання взаємної вигоди від військового та технічного потенціалу двох країн», – цитує Аль Баннаї прес-служба президента України.

Як повідомлялося раніше, 13-15 лютого президент України Володимир Зеленський перебуває з офіційним візитом з ОАЕ.

За результатами зустрічі делегацій України та ОАЕ в Абу-Дабі підписано низку двосторонніх документів: зокрема, меморандум про взаємне визнання та обмін національних посвідчень водія.

В ході офіційного візиту до Обʼєднаних Арабських Еміратів дружина президента Олена Зеленська провела зустріч з міністром культури та молоді ОАЕ Нурою бінт Мухаммад Аль Каабі, присвячену організації днів дружби між країнами.