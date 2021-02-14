Олена Зеленська пропонує популяризувати українське писанкарство в Обʼєднаних Арабських Еміратах

Дружина президента запропонувала програму культурного обміну між державами

В ході офіційного візиту до Обʼєднаних Арабських Еміратів дружина президента Олена Зеленська провела зустріч з міністром культури та молоді ОАЕ Нурою бінт Мухаммад Аль Каабі, присвячену організації днів дружби між країнами. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Серед ініціатив для поглиблення співпраці між двома країнами, які запропонувала перша леді України, можна виокремити:

проведення тижнів українського кіно в ОАЕ;

заснування Днів українського народного мистецтва та традиційної української кухні з проведенням у їхніх межах майстер-класів з народних промислів та кулінарної майстерності, писанкарства, плетіння вінків, показів національних костюмів і прикрас тощо;

організація в межах мистецьких фестивалів ОАЕ окремих програм українського мистецтва, зокрема з концертними програмами від національних колективів.

«Усі ці заходи можуть бути об’єднані в окремий проект. Наприклад, Дні дружби наших країн. Вони можуть і мають бути двосторонніми та проводитись як в Україні, так і в ОАЕ», – сказала Олена Зеленська.

Зі свого боку Нура бінт Мухаммад Аль Каабі підтримала проведення Днів дружби та зазначила, що це міцний міст для культурної співпраці. Крім того, міністр культури та молоді Об’єднаних Арабських Еміратів відзначила велику зацікавленість в українському досвіді проведення «Книжкового Арсеналу» та інших масштабних культурних заходів.

Ще одним важливим для України проектом Олена Зеленська назвала впровадження україномовних аудіогідів у музеях ОАЕ.

«Зараз українське посольство веде активну роботу з упровадження україномовних аудіогідів у музеях ОАЕ. Водночас епідемічна ситуація у світі вносить свої корективи, але я впевнена, що після зняття карантинних обмежень наші громадяни зможуть прослухати екскурсії Великою мечеттю, Лувром та Каср Аль Хосном українською мовою», – додала перша леді.

Серед найближчих масштабних подій в ОАЕ, у яких Україна планує взяти участь, – Всесвітня виставка «Експо-2020», у межах якої відбудеться низка мистецьких та культурних заходів.

Як повідомлялося раніше, учора Володимир Зеленський з дружиною розпочав офіційний візит до Обʼєднаних Арабських Еміратів. Візит триватиме до 15 лютого.

У хді візиту Україна та Об’єднані Арабські Емірати підписали низку документів, серед яких взаємне визнання водійських посвідчень.