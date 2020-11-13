Зеленський призначив ексречницю МЗС послом у Сінгапурі

Катерина Зеленко стала надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Сінгапур

Катерина Зеленко до цього призначення з листопада 2018 року була речницею Міністерства закордонних справ

Президент Володимир Зеленський призначив Катерину Зеленко надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Сінгапур.

Відповідний указ №498/2020 розміщено на сайті глави держави.

«Призначити Зеленко Катерину Михайлівну надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Сінгапур», – йдеться в документі.

Зазначимо, Зеленко до цього призначення з листопада 2018 року була речницею Міністерства закордонних справ.

Раніше працювала в посольстві України в Австрії та в представництві України при міжнародних організаціях у Відні, в посольстві України в Німеччині.

Також сьогодні Зеленський призначив главу департаменту військової контррозвідки СБУ.

До слова, 4 листопада президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Трофімова з посади першого заступника голови Офісу президента. Трофімова звільнено згідно з поданою ним заявою. Іншим указом Зеленський призначив його позаштатним радником.