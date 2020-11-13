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    Політика

    Зеленський призначив ексречницю МЗС послом у Сінгапурі

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    Катерина Зеленко стала надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Сінгапур - Зеленський призначив ексречницю МЗС послом у Сінгапурі
    Катерина Зеленко стала надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Сінгапур

    Катерина Зеленко до цього призначення з листопада 2018 року була речницею Міністерства закордонних справ

    Президент Володимир Зеленський призначив Катерину Зеленко надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Сінгапур.

    Відповідний указ №498/2020 розміщено на сайті глави держави.

    «Призначити Зеленко Катерину Михайлівну надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Сінгапур», – йдеться в документі.

    Зазначимо, Зеленко до цього призначення з листопада 2018 року була речницею Міністерства закордонних справ.

    Раніше працювала в посольстві України в Австрії та в представництві України при міжнародних організаціях у Відні, в посольстві України в Німеччині.

    Також сьогодні Зеленський призначив главу департаменту військової контррозвідки СБУ.

    До слова, 4 листопада президент Володимир Зеленський звільнив Сергія Трофімова з посади першого заступника голови Офісу президента. Трофімова звільнено згідно з поданою ним заявою. Іншим указом Зеленський призначив його позаштатним радником.

    Теги: МЗС дипломатія кадрові зміни посол Володимир Зеленський президент Сингапур
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