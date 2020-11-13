На Банковій відреагували на заяву про відставку радника Єрмака

Єрмак хоче зустрітися зі своїм радником перед тим, як підписувати заяву

Глава Офісу президента Андрій Єрмак ухвалить рішення щодо заяви про відставку свого радника Ігоря Уманського після особистої зустрічі.

Про це в коментарі НВ повідомив заступник Єрмака Михайло Подоляк.

«Глава Офісу зараз, з відомих причин, перебуває на ізоляції. З Ігорем Уманським у них відбулася попередня телефонна розмова. Домовилися про те, що заява поки буде на столі у глави, але остаточне рішення щодо неї буде ухвалено лише після особистої зустрічі. Тоді ж глава дасть оцінку мотивації Ігоря Івановича і ухвалить остаточне рішення...», – заявив він.

Як відомо, глава Офісу президента перебуває в лікарні «Феофанія» з Covid-19.

Нагадаємо, Ігор Уманський 12 листопада повідомив, що написав заяву про відставку.

«Карантин вихідного дня? Ок! Тоді – всі на вихід! І я почну перший. Відповідну заяву подав на Банкову», – заявив Уманський. Він додав, що оприлюднить причини відставки після прийняття рішення стосовно заяви

Зазначимо, ввечері 12 листопада Кабінет міністрів опублікував постанову, якою скасовується адаптивний карантин та запроваджуються обмеження вихідного дня до 30 листопада.

Вже в найближчі вихідні та протягом мінімум трьох тижнів буде обмежена діяльність кафе і ресторанів (робота на винос) та інших розважальних закладів. Працювати будуть, переважно, продуктові та побутові магазини, АЗС і аптеки.