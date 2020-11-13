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    Політика

    Найєм отримав підвищення в «Укроборонпромі»

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    <p>За словами Мустафи Найєма, дерибан та сумнівні схеми виводу майна з оборонних підприємств мають залишитися у минулому</p> - Найєм отримав підвищення в «Укроборонпромі»

    За словами Мустафи Найєма, дерибан та сумнівні схеми виводу майна з оборонних підприємств мають залишитися у минулому

    Мустафа Найєм зазначив, що найближчим часом головним предметом взаємовідносин концерну з державою буде його реформування

    Колишній керівник з питань комунікацій концерну «Укроборонпром» Мустафа Найєм очолить напрямок роботи з активами підприємств та моніторингу державного оборонного замовлення.

    Про це повідомила пресслужба «Укроборонпрому».

    «Мустафа Найєм, який опікувався взаємодією із органами державної влади, очолить напрямок роботи з активами підприємств та моніторингу державного оборонного замовленням підприємств-учасників концерну», – йдеться у повідомленні.

    Водночас, на посаду керівника з питань комунікацій «Укроборонпрому» було призначено Володимира Гайдаша. До цього Гайдаш очолював департамент комунікацій акціонерного товариства «Укргазвидобування» та був радником з питань комунікацій голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

    За словами Найєма, за рік роботи вдалось перезавантажити взаємовідносини Концерну з усіма державними органами влади, зосередившись на комунікації із замовниками, у першу чергу з Міністерством оборони та суб'єктами, які беруть участь у формуванні державної політики військово-промислового комплексу.

    «Як результат, управлінські рішення та відкриті комунікації дозволили витягнути Державний концерн з репутаційної прірви – «Укроборонпрому»  перестав бути постійним джерелом корупційних скандалів, непрозорого використання коштів та майна. За цей час ми не зірвали жодного контракту, продукція наших підприємств перестала бути предметом нарікань з боку замовників, і при цьому за весь цей час правоохоронні органи не зареєстрували жодного кримінального провадження щодо діяльності нової команди», – цитує пресслужба слова Найєма.

    Він зазначив, що найближчим часом головним предметом взаємовідносин концерну з державою буде його реформування. За його словами, у власності підприємств Укроборонпрому перебуває понад 11 млн м2 нерухомості, з яких понад 210 тис. м2 – це надлишкове майно, яке може бути продане або передане в оренду.

    «Моя задача як директора з активів полягатиме у тому, щоб у ході реформування Концерну усі ці процеси відбувались прозоро, відкрито і з максимальною ефективністю для підприємств. «Дерибан» та сумнівні схеми виводу майна з оборонних підприємств мають залишитися у минулому» – підсумував Найєм.

    Раніше Найєм визнав падіння експорту і негативні тенденції в роботі «Укроборонпрому».

    Як повідомлялося, 10 вересня генеральний директор концерну «Укроборонпром» Айварас Абромавичус написав заяву про відставку.

    Теги: Мустафа Найєм кадрові зміни політика Укроборонпром
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