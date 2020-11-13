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    Політика

    Зеленський призначив главу департаменту військової контррозвідки СБУ

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    Сергій Левченко раніше очолював Головне управління військової контррозвідки СБУ в департаменті контррозвідки - Зеленський призначив главу департаменту військової контррозвідки СБУ
    Сергій Левченко раніше очолював Головне управління військової контррозвідки СБУ в департаменті контррозвідки

    Департамент військової контррозвідки СБУ був створений 13 жовтня 2020 року

    Президент Володимир Зеленський призначив Сергія Левченка начальником департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України.

    Відповідний указ розміщено на сайті Офісу президента.

    «Призначити Левченка Сергія Михайловича начальником департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України», – йдеться в документі.

    Як повідомлялося, департамент військової контррозвідки СБУ був створений указом президента України від 13 жовтня 2020 року на базі відповідних підрозділів департаменту контррозвідки Центрального управління Служби безпеки України.

    Сергій Левченко очолював Головне управління військової контррозвідки СБУ в департаменті контррозвідки.

    До слова, сьогодні Іван Баканов озвучив бачення реформи СБУ.

    Теги: розвідка СБУ кадрові зміни військові Володимир Зеленський президент
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