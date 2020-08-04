У Сінгапурі на туристів вдягнуть електронні браслети



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Електронні браслети будуть видаватися в аеропорту

У Сінгапурі з 10 серпня туристи будуть носити електронні браслети. Таким чином влада контролюватиме місцезнаходження приїжджих, які проходять 14-денний карантин. Про це повідомляє Straits Times

Як уточнюється, раніше працівники епідеміологічних служб стежили за їхнім рухом за допомогою телефонних дзвінків, відеочатів та особистих візитів.

Електронні браслети будуть видаватися в аеропорту. Добравшись до дому за заздалегідь вказаною адресою, громадянам доведеться активувати пристрої, інакше до них негайно завітають органи контролю.

Якщо людина намагається вийти за межі карантинної зони або намагається дезактивувати пристрій, сигнал буде направлений в епідеміологічну службу та поліцію.

Порушникам карантину загрожує штраф у розмірі 10000 сингапурських доларів ($7,2 тисяч) або позбавлення волі до шести місяців.

Загалом у Сінгапурі було виявлено понад 52 000 випадків коронавірусної інфекції, 27 людей загинули та майже 47 000 одужали.