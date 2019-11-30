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    Політика

    Зеленський призначив керівників райдержадміністрацій у трьох областях

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    Президент України Володимир Зеленський - Зеленський призначив керівників райдержадміністрацій у трьох областях
    Президент України Володимир Зеленський

    Нових очільників РДА отримали шість районів

    Президент України Володимир Зеленський призначив чотирьох голів районних державних адміністрацій у Херсонській області й по одному - на Дніпропетровщині та Житомирщині.

    Відповідні розпорядження розміщені на сайті  глави держави.

    Так, на Херсонщині президент призначив Володимира Галицького головою Чаплинської РДА; Сергія Перетятька - головою Каховської РДА; Євгена Холодаря - головою Великолепетиської РДА; Романа Ставроста - головою Бериславської РДА.

    На Житомирщині головою Лугинської районної державної адміністрації призначено Тетяну Козак.

    Криворізьку районну держадміністрацію Дніпропетровської області очолив Антон Ткаченко.

    Водночас Зеленський своїми розпорядженнями звільнив Олександра Бурейка з посади голови Чаплинської РДА, Анатолія Віремейчика - голови Великолепетиської РДА, Олександра Гомона - голови Бериславської РДА.

    До слова, у п’ятницю президент України Володимир Зеленський звільнив заступника секретаря РНБО Сергія Кривоноса з двох посад.

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