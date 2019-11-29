Кличко відмовив Офісу президента в призначенні нового глави КМДА



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мер Києва Віталій Кличко

План «умиротворення» Кличка, який так довго виношували помічник президента Андрій Єрмак і нардеп Микола Тищенко, схоже провалився, - заявив експерт

«Зе-команда» втратила контроль над столицею, так як не зняла київського мера Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) на початку осені. Зараз Кличко значно зміцнив свої позиції та жорстко «послав» переговорників з Офісу президента, через що плани помічника президента Андрія Єрмака і народного депутата Миколи Тищенка щодо встановлення свого впливу на столицю - провалилися.

Таку думку на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook висловив політичний експерт Олексій Голобуцький.

«У протистоянні за вплив на Київ новий поворот. План «умиротворення» Кличка, який так довго виношували помічник президента Андрій Єрмак і нардеп Микола Тищенко, схоже провалився. Останнім часом у ЗМІ просочувалася інформація, що вони домовлялися з київським мером про те, щоб останній поступився місцем голови КМДА юристу Олексію Резнікову. Він зараз обіймає посаду заступника голови адміністрації та став би компромісною фігурою і для Кличка, і для Єрмака з Тищенком. Призначення б провели без зайвого шуму, а Кличко зміг би зберегти обличчя і продовжив би налагоджувати співпрацю з цим крилом ОП. Такий розклад «продали» президенту як найефективніший», - написав політолог.

Однак, за його словами, Кличко на цю «пропозицію» відреагував вкрай негативно й перервав переговори з представниками Офісу президента. Таким чином, підкреслив експерт, план Єрмака і Тищенка поширити свій вплив на Київ провалився.

«Більше того, столичний мер пообіцяв, що в разі, якщо спроби зняти його з посади голови КМДА продовжаться, він піде в жорстку опозицію до Президента і буде використовувати для цього всі наявні ресурси. І треба визнати, що його позиції за останні кілька місяців значно покращилися й зміцнилися. З моменту, коли зайшла перша розмова про зняття Кличка з посади голови КМДА, розклад поступово стає все гірше й гірше для ОП», - вважає Голобуцький.

Він зазначив, що час на боці Кличка, оскільки «Зе-команда» і президент Зеленський швидко втрачають підтримку в суспільстві.

«З кожним днем падає підтримка і «Слуг народу» (спасибі нескінченним скандалам і суперечкам), і рейтинг самого президента. Як показало недавнє опитування, проведене КМІС, рейтинг Зеленського скотився з 73% до 52%. Тобто президент втрачає 10% підтримки на місяць. Можна констатувати, що «Зе-команда» вже втратила Київ, вчасно не випхавши Кличко зі столиці та зараз він диктує свої умови ОП. Хоча у вересні було навпаки», - підсумував Олексій Голобуцький.