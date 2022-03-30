Проривів немає, Крим не обговорюємо, – Кремль про стамбульські перемовини

Пєсков заявив, що в українсько-російських переговорах немає жодних проривів, а Крим Росія взагалі не збирається обговорювати

Росія не збирається обговорювати питання Криму на жодних переговорах, зокрема, і з Україною

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував підсумки переговорів між Україною та Росією у Стамбулі. Про це пише Telegram-канал RIA_Kremlinpool.

За словами Пєскова, жодних проривів у переговорах немає. «На нас чекає дуже тривала робота», – окреслив речник Путіна перспективи майбутніх домовленостей з Україною.

Єдиним позитивом із усіх переговорів російська сторона вважає те, що українська делегація конкретно сформулювала свої пропозиції.

За словами Пєскова, переговори пройшли у раніше запланованому об’ємі, не скорочувалися і не урізалися: «Делегації повернулися до своїх центрів далі узгоджувати та вивіряти позиції».

Речник Володимира Путіна згадав і про одне із найболючіших питань, винесених українською делегацією у проєкт договору про гарантії безпеки для України – питання статусу Криму. «Росія ні з ким не обговорюватиме Крим, у тому числі на переговорах з Україною», – запевнив Пєсков.

Прокоментував представник Кремля і ситуацію навколо Маріуполя, заявивши, що «зрушень у питанні гуманітарної операції в Маріуполі поки немає». З чийого боку немає цих самих зрушень, Пєсков не уточнив.

Також прессекретар Путіна заявив, що сьогодні президент Росії, вислухавши члена російської делегації на переговорах Володимира Мединського, прокоментує для преси результати стамбульських перемовин.

Нагадаємо, учора, 29 березня, в Стамбулі розпочався черговий раунд українсько-російських переговорів. Після першого дня переговорів українська делегація на брифінгу розповіла про свою пропозицію російській стороні.

Як зазначили українці, вони підготували проєкт договору про міжнародні гарантії для України. Серед країн-гарантів українська делегація хоче бачити, зокрема, і Росію.

Крім власне гарантій для України, у проєкті договору вписане і питання окупованого Криму. За словами представників української делегації, угода пропонує обговорювати статус Криму 15 років, під час цього обговорення Крим буде визнаний окупованим, і у ньому будуть діяти українські закони відповідно до Женевської конвенції.