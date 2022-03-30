Лавров, який висловився про Крим і Донбас, нічого не тямить у переговорах – МЗС

«Питання Криму та Донбасу будуть остаточно вирішені після відновлення над ними суверенітету України» – пояснив Ніколенко

Очільник міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Україна зрозуміла, що питання Донбасу та Криму «остаточно вирішене». Така заява демонструє, що Лавров має помилкове розуміння переговорного процесу. Про це «Главкому» заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

«Лавров демонструє помилкове розуміння переговорного процесу. Питання Криму та Донбасу будуть остаточно вирішені після відновлення над ними суверенітету України. На переговорах в Стамбулі українська делегація як раз передала на розгляд Москви пропозиції щодо шляхів досягнення цієї мети», – пояснив представник міністерства.

Сьогодні, спілкуючись з російськими журналістами, Лавров сказав, що за підсумками переговорів в Туреччині, він може констатувати певний прогрес.

«Я вважаю прогресом розуміння українськими колегами того, що питання Криму та Донбасу остаточно вирішені», – сказав він.

Нагадаємо, голова української делегації в переговорному процесі, народний депутат Давид Арахамія озвучив умову для підписання мирного договору з Росією.

Як вже відомо, переговори між Україною та Росією в Стамбулі, скоріше за все сьогодні не продовжаться. Російська делегація полетіла «думати».

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