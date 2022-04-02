«Ні про які 15 років не йдеться». Член переговорної групи України розказав про великий прорив у питанні Криму

Умеров наполягає: «Ми зафіксували, що обговорюватимемо Крим, це насправді великий прорив»

Питання статусу Криму, яке довгий час вважалося темою табу для російської сторони, тепер обговорюється на перемовинах української та російської делегацій. Про це повідомив Рустем Умєров, член делегації України на переговорах з Росією в інтерв’ю виданню «Новое время».

«Ми про Крим не говорили вісім років, ця тема вважалася для російської сторони табу, яке Москва не обговорює. Сьогодні ж ми зафіксували, що обговорюватимемо Крим, проблеми Криму, це насправді великий прорив. Ми вже починаємо обговорювати Крим, ні про які 15 років не йдеться. Особисто я не прихильник включення будь-яких термінів та фокусування уваги на цьому. У нас є позиція, що питання Криму важливе для української сторони, і ми його вже обговорюємо», – зазначив нардеп

Умєров також відзначив, що Україна підтримує кримських татар і готова більш детально обговорювати питання щодо Криму. «Я, як кримський татарин, перебуваю у складі української делегації на переговорах, це показує, що зі свого боку Україна підтримує кримських татар, підтримує порядок денний Криму, і є розуміння, що ситуацію щодо Криму ми обговорюватимемо більш детально», – наголосив Умеров.

Член переговорної групи наголосив, що питання визволення регіону військовим шляхом не розглядається. «Влітку минулого року ми заснували Кримську платформу, міжнародний формат, в рамках якого ми надалі обговорюватимемо долю нашого українського Криму. Рішення щодо Криму спочатку звучить як ненасильницьке звільнення регіону дипломатичним та переговорним шляхом. Це принципи, які зафіксовані набагато раніше у нашій Стратегії деокупації та реінтеграції Криму, тож військовий шлях визволення регіону сьогодні ми, як і раніше, не розглядаємо. Як говорив під час брифінгу Мустафа Джемілєв: проблематику Криму треба вирішувати виключно політико-дипломатичним шляхом, без будь-якої військової складової», – заначив він.

Нагадаємо, Українська делегація оприлюднила деталі майбутнього окупованих Криму та Донбасу, які вписані в майбутній договір міжнародних гарантій для України. Член делегації, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив на брифінгу, що ці питання винесені окремими пунктами, і деталізував їх.