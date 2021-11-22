Зеленський роздратований через НАТО. Соратник президента пояснив причини

Більшість країн, які вступали до НАТО до впровадження ПДЧ, були менш підготовлені, ніж Україна зараз – Чернєв

Стан готовності країн, які вступали до НАТО до впровадження ПДЧ (План дій щодо членства в НАТО – «Главком»), був гіршим, ніж наразі в України. Тому той факт, що Україна досі не отримала навіть ПДЧ, викликає роздратування у чинного президента Володимира Зеленського. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив голова української делегації в парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв.

«Розумію роздратованість президента. Як мінімум до отримання ПДЧ ми вже точно готові, про це ми говоримо з усіма нашими партнерами і вже бачимо підтримку навіть у скептиків. Більше того, зараз де-факто ми вже виконуємо ПДЧ через наші національні щорічні програми. На початку кожного року вони узгоджуються з НАТО, а в кінці кожного року отримуються оцінки: що зроблено, а що – ні», – пояснив політик.

Однак, на думку Єгора Чернєва, у найближчій перспективі в України є всі шанси отримати ПДЧ, можливо, це навіть відбудеться наступного року під час саміту НАТО. Політик також зазначив, що Україні слід бути готовою до того, що росіяни тиснутимуть на неї всіма можливими методами, зокрема, дестабілізувати ситуацію та дезінформацією впливати на країни, які приймають рішення щодо вступу.

Також політик наголосив, що фактично Україна на сьогодні вже є частиною НАТО. «Уже сьогодні ми досягли практично максимальних можливостей співпраці. Фактично, ми майже є членом НАТО, бо беремо участь і в спільних операціях, і в обміні розвідданими, але без юридичного статусу», – підсумував Чернєв.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що заважає вступу України до НАТО.