«Усьому свій час»: Кулеба пояснив, що заважає вступу України до НАТО

Міністр переконаний, що Україна стане членом Альянсу

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що заважає вступу України до НАТО. В етері телеканалу «Україна 24» він заявив, що деякі країни-члени Альянсу в цьому питанні враховують фактор Росії.

«На жаль, кілька країн-членів НАТО все ще, обмірковуючи рішення про перспективу членства України в Альянсі, ставлять собі питання – що на це скаже Росія? Саме тому ми планово з ними говоримо, що припиніть дивитися на Україну через призму Росії. Це не те, що ви нам неодноразово обіцяли з 2008 року, коли НАТО говорило, що жодна третя сторона не впливатиме на рішення про відносини України та НАТО, ця позиція задекларована на всіх рівнях, але, на жаль, на практиці ми бачимо, що російський фактор відіграє свою роль», – зазначив він.

Міністр переконаний, що Україна стане членом НАТО.

«Багато країн підтримують вступ України до НАТО, я переконаний, що це станеться. Усьому свій час. Зараз необхідно працювати і не звалювати на Україну відповідальність за затримку вступу до НАТО. Є трек реформ, ми просунулися у реформуванні країни, зокрема, у військовій сфері та векторі безпеки. На всіх зустрічах і у Вашингтоні, і у Брюсселі наші партнери це вітають», – заявив Кулеба.

Нагадаємо, на днях міністр оборони заявив, що членство України в НАТО не стоїть на порядку денному.

Раніше США назвали Україну фактичним членом НАТО. А міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба казав, що членство України в Євросоюзі і НАТО – всього лише питання часу.

До слова, генсек Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що Росія не повинна впливати на бажання України вступити в НАТО.

На думку головнокомандувача Збройних сил України, генерала Валерія Залужного, Україна втілює стандарти НАТО і готова до вступу, але рішення за Альянсом.