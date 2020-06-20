У НАТО мають намір зміцнити партнерство з країнами, які роками були в місіях Альянсу



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«Це означає, що Україна має доступ до програми співробітництва з НАТО, яка значною мірою орієнтована на військово-технічну сторону співпраці» - Маронкова

Наразі до широкої програми входить Україна разом зі Швецією, Фінляндією, Грузією, Австралією та Йорданією

НАТО прагне зміцнити партнерство з країнами, які протягом багатьох років були у місіях і операціях Північноатлантичного альянсу. Про це в ефірі телеканалу «ДОМ» повідомила директор Центру інформації та документації НАТО Барбара Маронкова.

За її словами, 12 червня Північноатлантична рада, яка є вищим органом НАТО щодо прийняття рішень, досягла угоди про визнання України як «партнера розширених можливостей».

«Це означає, що Україна має доступ до програми співробітництва з НАТО, яка значною мірою орієнтована на військово-технічну сторону співпраці. Це частина ширшої ініціативи, яка називається Ініціативою НАТО з оперативної сумісності з партнерами, яку ми створили 2014 року, щоб мати змогу продовжувати військову співпрацю з багатьма партнерами по всьому світу», – підкреслила Маронкова.

За її словами, Україна шукала те, що могли б запропонувати партнерам, які були з нею у військових операціях, «які стояли з нами пліч-о-пліч протягом усіх цих років. Щоб не втратити це особливе співробітництво, це особливе партнерство, яке пов’язувало наших військових».

Вона зазначила, що на даний час до цієї широкої програми входить Україна разом зі Швецією, Фінляндією, Грузією, Австралією та Йорданією.

«Ми прагнемо зміцнити наше партнерство з країнами, які протягом багатьох років були з НАТО у наших місіях та операціях. Країни-партнери, які працювали з нами в різних ситуаціях, у різних конфліктах, і які проводять з нами багато навчань. Що це означає на практиці. НАТО робить багато що. Уявіть, що ви українські солдати, і ви приєднуєтеся до наших військ НАТО в Афганістані, або служите з нами в Косово, ми працюємо разом. Для того, щоб працювати разом, вам потрібна так звана сумісність ваших сил, обладнання, того, як ви приймаєте команди. Ви повинні розуміти одне одного, щоб мати змогу працювати разом. Ось чому важливо, щоб як держави-члени, так і країни-партнери мали таку можливість продовжувати спільну роботу. Тому що, як каже наш генеральний секретар, ми говоримо про спільну безпеку. Це означає, що Альянс не може сам протистояти викликам безпеки сьогодення. Нам потрібні партнери. Якщо у нас є партнери, ми будемо сильніші разом», – підкреслила директор Центру інформації та документації НАТО.