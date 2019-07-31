Зеленський розпочав зустріч з активом Черкащини: чиновники жаліються президенту на своїх колег



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Фото: сайт президента

Президент Володимир Зеленський обурився принципом допуску людей до зали Черкаської облради

На початку зустрічі з мешканцями Черкаської області президенту поскаржились, що до зали не пропустили деяких місцевих депутатів.

Зеленський довідався від першого заступника голови Черкаської облради Валентина Тарасенка, що списки запрошених складав оргвідділ спільно з протокольною службою під керівництвом заступника голови ОДА Костянтина Омаргалієва.

«Пускайте відкрито людей, у чому проблема?», - закликав Зеленський.

Після цього депутат облради від «Батьківщини» Михайло Мушієк поскаржився президенту на прокурора області Сергія Овчаренка, назвавши його хабарником.

Зеленський уточнив у депутата, чи той є свідком хабарництва, на що Мушієк заявив, що він не свідок.

«Будемо розбиратися, ми вас викличемо. Це правда. Підготуйтеся до зустрічі. Щоб це було не тільки на словах», - сказав Зеленський.

З коридору звернувся Олексій Цибко, який судиться за посаду мера Сміли. Він сказав, що лише завдяки втручанню команди президента зміг пройти. Після цього виникла суперечка між Цибком та секретарем міськради Сміли Віктором Федоренком щодо того, хто з них винний в заборгованості міста за тепло.

Володимир Зеленський запитав у Віктора Федоренка, яка в нього машина. Секретар міськради відповів, що Toyota. Президент порадив Федоренку продати авто і сплатити частину боргу.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський прибув в Черкаси. Свій візит він розпочав з аеропорту, а потім оглянув ремонт траси Р-10 (Канів-Чигирин-Кременчук).