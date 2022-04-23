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    Президент розповів, чому наполягав на зустрічі із Путіним

    Володимир Зеленський під час прес-конференції - Президент розповів, чому наполягав на зустрічі із Путіним

    Володимир Зеленський під час прес-конференції

    Фото з відкритих джерел

    Президент готовий на ризик, аби зупинити «мільйони жертв»

    Президент України Володимир Зеленський не боїться замаху на себе, у тому числі при зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним. Про це він сказав під час пресконференції, що відбулася на станції київського метрополітену «Майдан Незалежності».

    «Я наполягав на зустрічі з лідером Російської Федерації з самого початку, тому що вважаю, що будь-які формати щодо зустрічі через посередників з Росією або передавати ту чи іншу інформацію лідеру РФ через дружні країни – я вважаю, не дасть бажаного результату», – зокрема сказав він.

    На думку Зеленського, цю війну може зупинити той, хто її розпочав.

    «Будь-яка здорова людина завжди обирає дипломатичний шлях, тому що знає, що, навіть якщо це складно, це може зупинити втрати тисячі, десятки тисячі – а з такими сусідами – сотні тисяч і навіть мільйони жертв. Щодо замахів – я не дуже боюсь», – підкреслив Володимир Зеленський.

    За словами глави держави, значно більше боїться замаху його охорона і його сім’я.

    «Боятися я просто не маю права, тому що наш народ показав, що він нічого не боїться. Боїться за своїх дітей. Люди голіруч зупиняли танки, іншу російську техніку. Так само як і наші Збройні сили України, так само, як і наші нацгвардійці», – сказав президент.

    Раніше радник міністра оборони України Маркіян Лубківський у інтерв’ю CNN розповів, що російська приватна військова група «Вагнер» причетна до змови з метою вбивства президента України Володимира Зеленського і прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

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    Теги: росія війна Володимир Зеленський Україна президент окупація радник охорона
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    Президент розповів, чому наполягав на зустрічі із Путіним