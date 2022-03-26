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    Події в Україні

    Радник міністра оборони розповів про черговий замах на Зеленського

    Зеленський та Шмигаль&nbsp;&ndash; основні мішені вагнерівців - Радник міністра оборони розповів про черговий замах на Зеленського
    Зеленський та Шмигаль – основні мішені вагнерівців
    Фото: Офіс президента

    Група «Вагнер» хотіла вбити керівництво України

    Російська приватна військова група «Вагнер» причетна до змови з метою вбивства президента України Володимира Зеленського і прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Про це в інтерв'ю CNN розповів радник міністра оборони України Маркіян Лубківський.

    «Вони хотіли вбити керівництво України: нашого президента і прем'єр-міністра. Це було метою, і пару з них безрезультатно відправили в Україну», – заявив Лубківський.

    Він також зазначив, що змова була підтверджена українською розвідкою і спецназом, що відповідає за охорону Зеленського.

    «Усі ці документи і необхідні докази будуть представлені в Міжнародний суд», – сказав він, додавши, що не може розкрити більше інформації з оперативних причин.

    Раніше повідомлялося, що в Україну 20 березня почали прибувати чергові групи бойовиків, пов’язаних з наближеним до Путіна російським пропагандистом та власником приватної військової компанії «Ліга» («Вагнер»), Євгеном Пригожиним. Основне завдання злочинців – ліквідація вищого військово-політичного керівництва України.

    Також за тиждень на президента України Володимира Зеленського було як мінімум три спроби замаху.

    Раніше секретар РНБО Олексій Данілов розповів про знищення елітної групи кадирівців, які планували вбити президента України Володимира Зеленського. Секретар РНБО запевнив, що Україні відомі підступні плани ворога. Він розповів, що українська сторона отримала інформацію від представників ФСБ, «які на сьогодні не мають бажання приймати участі в цій кривавій війні».

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    Теги: росія окупанти суд ФСБ РНБО війна Дмитро Медведєв документи Україна окупація радник Олексій Данілов #stoprussia
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    Радник міністра оборони розповів про черговий замах на Зеленського