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    «Російська військова міць – більше піар, ніж реальність», – воєнний експерт

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    Експерт вважає, що Росії не вистачить військових та людських ресурсів для окупації України - «Російська військова міць – більше піар, ніж реальність», – воєнний експерт
    Експерт вважає, що Росії не вистачить військових та людських ресурсів для окупації України
    фото: ria.ru

    «Путіну війна не потрібна»

    Російська Федерація наразі не має достатньої кількості ресурсів для повномасштабного наступу на Україну, до того ж російські військові можливості сильно «розпіарені». Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив воєнний експерт, координатор групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець.

    Експерт вважає, що окупація України Росією не тільки нереалістична, а ще й не відповідає інтересам самої Російської Федерації.

    «Російська військова міць більше розпіарена, ніж існує насправді. І в Кремлі це чудово розуміють. Україна наразі представляє собою таку «дику землю», яку потрібно освоювати. Раніше до війни ми були для росіян такою великою пральною машиною: вони у себе крали, тут відмивали, а потім виводили на Захід. А тепер вони бачать, що її втрачають», – пояснив експерт.

    Також Машовець зазначив, що насправді росіянам не потрібна військова окупація всієї України, насправді вони переслідують іншу мету.

    Раніше повідомлялося, що 7 грудня під час переговорів у відеоформаті президент США Джозеф Байден пригрозив очільнику Росії Путіну жорсткими заходами у разі вторгнення в Україну. Також Байден сказав Путіну: США готові зробити те, чого не робили в 2014 році.

    Президент РФ вважає провокаційними питання про можливий напад його армії на Україну. За словами лідера країни-агресорки, Москва проводить «миролюбну зовнішню політику», але повинна забезпечувати свою безпеку.

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    Теги: Росія війна Україна окупація
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    «Російська військова міць – більше піар, ніж реальність», – воєнний експерт