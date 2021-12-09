«Російська військова міць – більше піар, ніж реальність», – воєнний експерт

Експерт вважає, що Росії не вистачить військових та людських ресурсів для окупації України

«Путіну війна не потрібна»

Російська Федерація наразі не має достатньої кількості ресурсів для повномасштабного наступу на Україну, до того ж російські військові можливості сильно «розпіарені». Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив воєнний експерт, координатор групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець.

Експерт вважає, що окупація України Росією не тільки нереалістична, а ще й не відповідає інтересам самої Російської Федерації.

«Російська військова міць більше розпіарена, ніж існує насправді. І в Кремлі це чудово розуміють. Україна наразі представляє собою таку «дику землю», яку потрібно освоювати. Раніше до війни ми були для росіян такою великою пральною машиною: вони у себе крали, тут відмивали, а потім виводили на Захід. А тепер вони бачать, що її втрачають», – пояснив експерт.

Також Машовець зазначив, що насправді росіянам не потрібна військова окупація всієї України, насправді вони переслідують іншу мету.

Раніше повідомлялося, що 7 грудня під час переговорів у відеоформаті президент США Джозеф Байден пригрозив очільнику Росії Путіну жорсткими заходами у разі вторгнення в Україну. Також Байден сказав Путіну: США готові зробити те, чого не робили в 2014 році.

Президент РФ вважає провокаційними питання про можливий напад його армії на Україну. За словами лідера країни-агресорки, Москва проводить «миролюбну зовнішню політику», але повинна забезпечувати свою безпеку.