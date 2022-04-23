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    Пресконференція президента Зеленського у метро (наживо)

    На зустріч із президентом Володимиром Зеленським зібралися кілька десятків представників ЗМІ - Пресконференція президента Зеленського у метро (наживо)
    На зустріч із президентом Володимиром Зеленським зібралися кілька десятків представників ЗМІ
    фото: Євгенія Моторевська

    Володимир Зеленський спілкується з журналістами в підземці

    Президент України Володимир Зеленського проводить пресконференцію для представників українських і міжнародних ЗМІ.

    Пресконференція відбувається в одній із підземних станцій столичного метрополітену.

    Нагадаємо, 24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

    Зеленський заявив, що наближається день, коли російські окупанти будуть змушені залишити Україну.

    Як повідомлялося, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш відвідає Україну 28 квітня і зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Пресконференція президента Зеленського у метро (наживо)