Пресконференція президента Зеленського у метро (наживо)
Володимир Зеленський спілкується з журналістами в підземці
Президент України Володимир Зеленського проводить пресконференцію для представників українських і міжнародних ЗМІ.
Пресконференція відбувається в одній із підземних станцій столичного метрополітену.
Нагадаємо, 24 лютого Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.
Зеленський заявив, що наближається день, коли російські окупанти будуть змушені залишити Україну.
Як повідомлялося, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш відвідає Україну 28 квітня і зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським та міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.