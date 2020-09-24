Зеленський полетів у Словаччину
Зеленський проведе зустрічі з керівництвом Словаччини
Президент України Володимир Зеленський розпочав офіційний візит у Словацьку Республіку.
Про це повідомляє пресслужба глави держави.
Зеленський прибув до Братислави напередодні ввечері.
Президент України проведе зустрічі з президентом Словаччини Зузаною Чапутовою, прем’єр-міністром Ігорем Матовичем та головою Національної ради Словацької Республіки Борисом Колларом.
Також планується підписання низки двосторонніх угод.
Нагадаємо, 23 вересня у Миколаєві президент України Володимир Зеленський зустрівся з послами країн «Великої сімки» та Європейського Союзу, акредитованими в Україні.