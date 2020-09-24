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    Політика

    Зеленський полетів у Словаччину

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    Президент України Володимир Зеленський прилетів у Братиславу напередодні ввечері - Зеленський полетів у Словаччину
    Президент України Володимир Зеленський прилетів у Братиславу напередодні ввечері
    Фото: пресслужба президента України

    Зеленський проведе зустрічі з керівництвом Словаччини

    Президент України Володимир Зеленський розпочав офіційний візит у Словацьку Республіку.

    Про це повідомляє пресслужба глави держави.

    Зеленський прибув до Братислави напередодні ввечері.

    Президент України проведе зустрічі з президентом Словаччини Зузаною Чапутовою, прем’єр-міністром Ігорем Матовичем та головою Національної ради Словацької Республіки Борисом Колларом.

    Також планується підписання низки двосторонніх угод.

    Нагадаємо, 23 вересня у Миколаєві президент України Володимир Зеленський зустрівся з послами країн «Великої сімки» та Європейського Союзу, акредитованими в Україні.

    Словаччина Володимир Зеленський президент
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