Зеленський пообіцяв послам G7 захищати незалежність САП та НАБУ
Зеленський зазначив, що стоїть на позиції збереження незалежності антикорупційних органів
У Миколаєві президент України Володимир Зеленський зустрівся з послами країн «Великої сімки» та Європейського Союзу, акредитованими в Україні.
Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
Глава держави зазначив, що хоч його особиста зустріч з представниками країн G7 та європейських інституцій була в березні, Офіс президента підтримував постійний діалог з усіх питань.
В ході зустрічі сторони обговорили ситуацію довкола Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро України.
Не менш важливою Зеленський назвав і незалежність антикорупційних органів. Він запевнив, що його позиція – всі процедури відбору членів конкурсних комісій та конкурси на посади очільників антикорупційних органів, зокрема таких як САП та НАБУ, мають відбуватися згідно з установленою законом процедурою, прозоро та під громадським контролем.
«Як гарант Конституції готовий усіляко захищати й забезпечувати незалежність і прозорість роботи САП, НАБУ, ВАКС. Водночас вимагатиму забезпечення права українських громадян бачити дієву роботу цих органів», – заявив президент.
Напередодні повідомлялося, що у Раді готують законопроєкт, щоб звільнити Ситника.
Раніше голова Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що для врегулювання ситуації з директором НАБУ Артемом Ситником потрібно вносити зміни в законодавство.
Нагадаємо, 28 серпня Конституційний суд України визнав неконституційним призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро.
У НАБУ тоді прокоментували рішення суду про неконституційність призначення Ситника.
Згодом у НАБУ заявили, що що Ситник залишається директором Антикорупційного бюро.