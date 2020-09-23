  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Зеленський пообіцяв послам G7 захищати незалежність САП та НАБУ

    • Розсилка
    Володимир Зеленський зустрівся з послами держав G7 та Європейського союзу - Зеленський пообіцяв послам G7 захищати незалежність САП та НАБУ
    Володимир Зеленський зустрівся з послами держав G7 та Європейського союзу
    Фото: Офіс президента

    Зеленський зазначив, що стоїть на позиції збереження незалежності антикорупційних органів

    У Миколаєві президент України Володимир Зеленський зустрівся з послами країн «Великої сімки» та Європейського Союзу, акредитованими в Україні.

    Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

    Глава держави зазначив, що хоч його особиста зустріч з представниками країн G7 та європейських інституцій була в березні, Офіс президента підтримував постійний діалог з усіх питань.

    В ході зустрічі сторони обговорили ситуацію довкола Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро України.

    Не менш важливою Зеленський назвав і незалежність антикорупційних органів. Він запевнив, що його позиція – всі процедури відбору членів конкурсних комісій та конкурси на посади очільників антикорупційних органів, зокрема таких як САП та НАБУ, мають відбуватися згідно з установленою законом процедурою, прозоро та під громадським контролем.

    «Як гарант Конституції готовий усіляко захищати й забезпечувати незалежність і прозорість роботи САП, НАБУ, ВАКС. Водночас вимагатиму забезпечення права українських громадян бачити дієву роботу цих органів», – заявив президент.

    Напередодні повідомлялося, що у Раді готують законопроєкт, щоб звільнити Ситника.

    Раніше голова Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що для врегулювання ситуації з директором НАБУ Артемом Ситником потрібно вносити зміни в законодавство.

    Нагадаємо, 28 серпня Конституційний суд України визнав неконституційним призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро.

    У НАБУ тоді прокоментували рішення суду про неконституційність призначення Ситника.

    Згодом у НАБУ заявили, що  що Ситник залишається директором Антикорупційного бюро.

    суд НАБУ Велика сімка незалежність САП Володимир Зеленський президент Офіс президента
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies