Зеленський пообіцяв послам G7 захищати незалежність САП та НАБУ



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Володимир Зеленський зустрівся з послами держав G7 та Європейського союзу Фото: Офіс президента

Зеленський зазначив, що стоїть на позиції збереження незалежності антикорупційних органів

У Миколаєві президент України Володимир Зеленський зустрівся з послами країн «Великої сімки» та Європейського Союзу, акредитованими в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Глава держави зазначив, що хоч його особиста зустріч з представниками країн G7 та європейських інституцій була в березні, Офіс президента підтримував постійний діалог з усіх питань.

В ході зустрічі сторони обговорили ситуацію довкола Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро України.

Не менш важливою Зеленський назвав і незалежність антикорупційних органів. Він запевнив, що його позиція – всі процедури відбору членів конкурсних комісій та конкурси на посади очільників антикорупційних органів, зокрема таких як САП та НАБУ, мають відбуватися згідно з установленою законом процедурою, прозоро та під громадським контролем.

«Як гарант Конституції готовий усіляко захищати й забезпечувати незалежність і прозорість роботи САП, НАБУ, ВАКС. Водночас вимагатиму забезпечення права українських громадян бачити дієву роботу цих органів», – заявив президент.

Напередодні повідомлялося, що у Раді готують законопроєкт, щоб звільнити Ситника.

Раніше голова Верховної ради Дмитро Разумков заявив, що для врегулювання ситуації з директором НАБУ Артемом Ситником потрібно вносити зміни в законодавство.

Нагадаємо, 28 серпня Конституційний суд України визнав неконституційним призначення Артема Ситника директором Національного антикорупційного бюро.

У НАБУ тоді прокоментували рішення суду про неконституційність призначення Ситника.

Згодом у НАБУ заявили, що що Ситник залишається директором Антикорупційного бюро.