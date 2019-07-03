Зеленський розповів Трюдо про те, як канадська компанія виграла конкурс на газову ділянку в Україні



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Володимир Зеленський та Джастін Трюдо Фото: сайт президента України

«Укргазвидобування» та Vermilion отримали дві ділянки газу для спільного видобутку газу. Це може стати гарним прикладом для канадського бізнесу

Канадська компанія Vermilion Energy спільно з державною «Укргазвидобування» виграла право на розробку двох нафтогазових ділянок в Україні, повідомив президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з прем’єром Канади Джастіном Трюдо.

«Вчора українська компанія разом з канадською «Верміліон Енерджі» виграли право на нафтогазові ділянки», - сказав Зеленський.

Як повідомлялося, 1 липня Міжвідомча комісія по угодах з розподілу визначила переможців на дев’ять ділянок із видобутку газу, серед яких - дві іноземні компанії (канадська Vermilion та американська Aspect Energy). Обсяг інвестицій становитиме $430 млн за песимістичним сценарієм.

Vermilion разом з «Укргазвидобування» отримала Балаклійську та Іванківську ділянки.

Глава офісу Національної інвестиційної ради Юлія Ковалів зазначила, що тепер за два місяці компанії повинні узгодити самі договори і підписати з урядом угоди, щоб якомога швидше почати розвідку і в максимально короткий час приступити до роботи.

Вона нагадала, що на цьому тижні в Канаді за участю президента України пройде велика інвестконференція.

Нагадаємо, 18 грудня 2018 року Кабмін прийняв рішення, які набули чинності 5 січня 2019 року, про проведення 12 конкурсів на укладення угод про розподіл продукції щодо нафтогазового видобутку (9 вказаних ділянок + Охтирська, Ічнянська та Грунівська). 28 лютого 2019 року уряду видав постанови про початок конкурсів на укладення УРП по дев’яти ділянкам.

Варто зазначити, що уряд оголосив цей конкурс у вкрай короткі терміни — потенційним охочим взяти у ньому участь давали два місяці на пропозиції замість прийнятих у світі 6-8 місяців. Конкурсні заявки треба було подати до вечора 28 травня.

За підсумками розкриття конкурсних пропозицій 13 компаній подали 22 заявки на 9 ділянок.